Más de 300 jóvenes han sido identificados en botellones en un año en la ciudad

De verdad, oír noticias así es que a mí me cabrea ¿cómo puede ser que la Policía Local se preocupe se moleste y no tenga otra cosa mejor que hacer que perseguir a chavalillos bebiendo en los parques? Que está mal que consuman alcohol, por supuesto, pero que esto no va a evitar que lo sigan haciendo. También lo que hay que hacer es educar no perseguir. Delincuentes, la Policía Local lo que debe de hacer es encargarse de la delincuencia, de que no quemen tu coche en la calle o te lo rayen o de que no tienen papeleras o rompan el mobiliario urbano o velar por nuestra seguridad mientras dormimos pero no de perseguir a nuestros hijos.