Más de 33.000 trabajadores, pendientes de la negociación colectiva del ‘año del cambio’

maría j. muñiz | león

Tiene que ser el año del cambio. Al menos en materia salarial. Mientras la postura oficial de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) sigue siendo de momento incremento desde 0 a 1,5%, a la espera del difícil acuerdo que se negocia a nivel nacional, la propia Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe) ha reconocido esta semana que «los que reciben los salarios han de notar un poquito la nueva situación económica». Y proponen a los sindicatos mayoritarios un incremento entre el 1% y el 2%, más medio punto adicional ligado a la productividad; aunque matizan que tiene que negociarse empresa a empresa según la situación en la que se encuentre cada una. A cambio, pretenden conseguir también alguna de las exigencias históricas sobre las que los empresarios quieren tener control, fundamentalmente las bajas laborales.

En la provincia este tiempo de cambio en política salarial coincide con un «año intenso» en materia de negociación colectiva, según reconoce el secretario general adjunto de la Fele, Enrique Suárez. «La crisis económica paralizó en buena parte la negociación, y a finales de 2015 se produjo en gran desbloqueo en la situación de los convenios colectivos, que hasta el año pasado se han traducido en un buen número de acuerdos. Este año finaliza la vigencia de muchos de los convenios, serán unos meses intensos». Suárez niega que en el primer trimestre haya habido una paralización de esta negociación en la provincia. «Los convenios caducan, se constituyen las mesas negociadoras,... Es lo que ha estado ocurriendo en estos primeros meses del año. Ahora llega el momento de negociar».

ejercicio intenso

El ejercicio se perfila desde luego como intenso. Se negocian los convenios relacionados con los sectores de actividad sujetos a convenio colectivo más numerosos en cuanto a empresas y trabajadores en la provincia: comercio, servicios y construcción. Según los datos de la patronal leonesa, están en negociación 16 convenios sectoriales, que afectan a 7.297 empresas y a 33.133 trabajadores.

Desde CC OO José Carlos Mencía recuerda que quedan aún cinco convenios pendientes de cerrar del ejercicio de 2016; y lamenta que la Fele «esté trabando los convenios a la baja, por debajo del 0,5% de incremento salarial. Eso no puede ser».

Ante esta situación, los sindicatos demandan una reunión con la patronal leonesa para fijar las posiciones de partida de las negociaciones pendientes.

A nivel nacional sí se reconoce que el desencuentro entre empresarios y sindicatos a la hora de fijar el marco de máximos y mínimos para fijar los límites de la negociación colectiva ha tenido paralizado el diálogo estos meses. «Es cierto que estos acuerdos no dejan de ser recomendaciones, un marco general para poner coto a las pretensiones de unos y otros. No es un requisito indispensable para negociar, podríamos salir adelante sin él; pero es cierto que se va un poco a ciegas, porque con un criterio pactado en el conjunto del país las propuestas que se ponen sobre la mesa son de partida ya bastante más ajustadas, y eso facilita todo el proceso», destaca Suárez. «Las discrepancias son inevitables, pero eso no impide que al final lleguemos a un acuerdo», concluye.

El secretario general adjunto de la Fele también insiste en llamar la atención sobre la situación de las empresas leonesas. «Es cierto que las perspectivas han cambiado, y parece que la tendencia negativa de la situación económica ha tocado fondo. Pero queda mucho para que los salarios puedan volver a subir, más allá de las propuestas que consideramos razonables. Muchas empresas tienen aún grandes dificultades, y el tema salarial no puede ser una traba para que salgan adelante».

En concreto, explica Suárez, «en el sector del comercio la evidencia, según las últimas estadísticas, es que el consumo ha caído un 3% en Castilla y León. Eso implica que la situación sigue siendo muy complicada para las empresas del sector, que no perciben ninguna mejoría en sus resultados». Respecto al convenio de hostelería, en el que las posturas están radicalizándose, señala que «aunque es cierto que sí se registra una mayor actividad, también es necesario señalar que los trabajadores tienen salarios que se encuentran entre los más altos de España. Y o se mantienen como están o las empresas no podrán ser competitivas».

Por lo que se refiere a la construcción, el otro gran bloque de empresas con convenios en negociación, desde la Fele recuerdan la delicada situación de la mayor parte de las empresas, y también el desplome de la licitación de obra pública, máxime después de que prácticamente todo el año pasado el Gobierno estuviese en funciones, y por lo tanto sin licitar obras.