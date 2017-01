Más de 500 visitas diarias por la gripe colapsan el Hospital y obligan a poner en uso 27 camas

carmen Tapia | león

«Hemos batido todos los récords». El coordinador de Urgencias del Hospital de León, Félix Cañón, reconoce el colapso del servicio por el aumento de pacientes que precisan asistencia en el servicio por complicaciones de la gripe, con una alta incidencia del virus tipo A. Más de 530 visitas en un día han superado todas las previsiones de asistencia. «A partir de 400 pacientes el sistema se colapsa», asegura la responsable del Satse, el sindicato de Enfermería, Ruth Barrientos.

El repunte brusco de la gripe, que es epidemia, ha pillado por sorpresa al personal sanitario, pese a que el servicio se había reforzado con personal para afrontar un aumento de pacientes en Navidad. «Hay una epidemia importarte. Atendemos muchos casos no sólo de adultos sino de niños. Nada que ver con el año pasado», asegura Félix Cañón. El sistema de triaje acumuló colas de pacientes a la espera de una valoración. «Los casos graves se atienden pronto pero los que están en la categoría 5, los menos importantes, pueden aguardar más de cinco horas».

La situación de colapso ha obligado al gerente del Hospital a abrir 27 camas de Medicina Interna cerradas desde el verano en el Hospital Monte San Isidro. «Una medida que llega tarde. Han esperado demasiado», asegura la responsable del sindicato de Enfermería.

Hasta hoy, los ingresos se resuelven enviando a los pacientes a las camas concertadas en los centros privados en San Juan de Dios, La Regla y Altollano. Pero también se han utilizado camas en las plantas de cirugía, un servicio más despejado ante la suspensión de las operaciones programadas durante las vacaciones de Navidad.

«Han metido a pacientes con gripe en la planta donde hay enfermos operados», critica el responsable de sanidad de UGT, Faustino Sánchez. «Es un riesgo para la salud tener a un paciente con gripe con otro que se ha sometido a una operación».

UGT culpa al consejero de Sanidad y al gerente regional de salud de «imprevisión» en la planificación. Hasta ayer, el Hospital tenía 45 camas cruzadas en las distintas plantas. «Eso es un colapso total. Todo el Hospital está cruzado», asegura Sánchez. La segunda planta de Cardiología tenía dos camas cruzadas, otras tres en la planta tercera de Urología, cinco camas en la planta cuarta de Neurocirugía, tres en la quinta planta de Oncotraumatología, otras once en Traumatología y diez más en las dos plantas de Cirugía General. «Pese a esta situación han mantenido las camas cerradas en el Monte San Isidro porque desde la Consejería de Sanidad dan órdenes de no abrir». Los médicos de Medicina Interna atienden hasta 200 enfermos en las plantas.

Para descolapsar el servicio, la dirección médica del Hospital de León ha contratado a dos enfermeras que reforzarán la plantilla de la planta V1, en la que permanecen en observación los pacientes que llegan a Urgencias y no necesitan un ingreso en planta.

Pese a la situación, la dirección del Hospital no se plantea, de momento, abrir otras 22 camas cerradas en la planta 12 de cirugía.

«La gripe es un problema de salud grave para los pacientes crónicos, mayores o con múltiples patologías», asegura el coordinador de Urgencias. «Aconsejamos a los pacientes que si se encuentran mal pero no están en los grupos de riesgo acudan a los centros de salud, pero si es un paciente con varias patologías o crónico deben acudir inmediatamente a Urgencias porque es allí donde los atendemos».

El sindicato UGT lamenta critica que la falta de previsión para la contratación de personal satura también los centros de salud con esperas para una consulta de hasta diez días. «Esto no es nuevo, pero el consejero no toma medidas. Hacen falta médicos de Familia pero la Junta deja sin ofertar el 17% de las plazas MIR para esta especialidad. Hacen falta Pediatras pero no se ofertan el 40% de las plazas de Pediatría».