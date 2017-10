Más de 600 leoneses, ‘colgados’ sin el examen de Tráfico por la nueva huelga

A. Calvo | León

La segunda fase de la huelga de los examinadores de tráfico ya acumula en León más de 600 alumnos afectados, pendientes de poder enfrentarse a la prueba práctica con la que obtener el permiso de conducir. La huelga arrancó en el mes de junio y, tras el parón de las vacaciones en agosto, los examinadores retomaron sus protestas el pasado 4 de septiembre, haciendo paradas lunes, martes y miércoles y celebrando exámenes los jueves y los viernes. La provincia de León cuenta con ocho examinadores —uno de ellos es coordinador aunque también realiza exámenes—, de los que tan sólo uno no ha secundado las protestas. Así lo explica el presidente de la Asociación Provincia de Autoescuelas de León, Vicente González, quien asegura: «Lo más grave es que no se ve un final a esta situación y las autoescuelas no podemos hacer nada. Es un conflicto que la DGT y los examinadores no acaban de resolver».

Entre las peticiones de los huelguistas está un aumento de sueldo de 250 euros mensuales y más personal y ya han avanzado que si no se acercan posturas su protesta continuará los meses de noviembre y diciembre. A la situación de la huelga, González añade que la situación en León se ha complicado porque tres examinadores están de baja de laboral y que, además, este mes en León hay dos jueves festivos, el pasado que fue San Froilán y el próximo, que será el Pilar. De los más de 600 alumnos afectados en León, 120 son de lo que va de más, es decir, cuyos exámenes han sido aplazados o suspendidos. A ellos se suman otro medio centenar, que ya tienen aprobado el teórico —que se sigue celebrando con normalidad— y que están pendientes de ser llamados, ya que en un año normal ya podrían haberse examinado del práctico. Algunos de ellos, nuevos universitarios que han salido de León y que ahora están pendientes de regresar para poder completar las pruebas para obtener el permiso de circulación. «Después de las vacaciones se consiguió recuperar los tiempos», explica Vicente González, quien señala que las autoescuelas están «entre la espada y la pared», en una batalla que les pilla en el medio y cuyas cifras de afectados seguirán aumentando a medida que la huelga avance y no se llegue a un acuerdo.