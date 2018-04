Más cargos en escaños que méritos académicos

Licenciados, diplomados, empresarios, funcionarios, trabajadores por cuenta propia y ajena, emprendedores... Un amplio elenco de profesiones en las biografías de los políticos leoneses. En las webs institucionales exiguos comentarios sobre su trayectoria académica o laboral y pinceladas más centradas en la carrera política que cada uno ha construido o labra en la actualidad. Los ediles de los ayuntamientos de la capital y Ponferrada cuentan en su mayoría con licenciaturas y amplia formación con cursos de postgrado, doctorados y máster. Los empresarios en diversos campos predominan en la Diputación, también los autónomos. Mientras que el Parlamento cuenta con representantes ligados, muchos, a la función pública.

DIPUTACIÓN

Exigua información profesional y breves pinceladas políticas

Únicamente los miembros del equipo de gobierno cuentan con información sobre su biografía y trayectoria política en la página web de la Diputación. En el apartado Indicadores de transparencia, aparecen breves detalles de su currículum, aunque sin especificar más formación más allá de la mera titulación o el quehacer profesional de cada uno. Entre los diputados populares pocas licenciaturas, la de Derecho del presidente y la de Veterinaria de Lupicinio Rodrigo; las diplomaturas de Castañón, Miguel Ángel Fernández y Francisco García; estudios sin especificar del resto y trayectorias profesionales ligadas a la empresa prácticamente en el resto de los casos, salvo alguna excepción dedicada a la función pública. Ni rastro de doctorados, postgrados ni másteres.

Y en la oposición, ninguna información en las filas de los ocho diputados socialistas, salvo la condición de funcionaria de Teresa Gutiérrez, aunque alguno de ellos como el portavoz, José Pellitero, cuenta su biografía en la web del PSOE leonés, datos ligados a sus cargos políticos. Los diputados de UPL, Matías Llorente: Ciudadanos, Juan Carlos Fernández; Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz, y En Común, Miguel Flecha, no tienen nada en el espacio para datos biográficos que la Diputación dispone en su web para los miembros de la Corporación provincial.





AYUNTAMIENTO DE LEÓN

18 de los 27 concejales de la corporación son licenciados

En el equipo de gobierno local, el alcalde aparece como licenciado en Derecho por la Universidad de León. Fernando Salguero es especialista universitario en sistema fiscal. Margarita Torres es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de León. Número 1 de su Promoción y Premio Extraordinario Fin de Carrera. Doctora en Historia Medieval. Agustín Rajoy es licenciado en Económicas. Ha desempeñado diferentes labores, como profesor universitario, auditor, gestor de empresas o asesor económico financiero de varias firmas. Ana Franco es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Posee un Curso de Aptitud Pedagógica (CAP). Profesora-docente. Aurora Baza es diplomada universitaria de Profesorado de EGB por la ULE. Javier García-Prieto se presenta como economista y profesor universitario. Marta Mejías es licenciada en Derecho y abogada en ejercicio. Pedro Llamas es hostelero y José María López Benito es licenciado en Derecho y técnico superior en prevención de riesgos laborales.

La oposición presenta en el PSOE a José Antonio Diez como licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Oviedo, Especialista Universitario en Hidrogeología por la Universidad Complutense de Madrid. ”Executive M.B.A.” por el Instituto de Empresa. Susana Travesí es licenciada en Derecho y licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado. Master en Administración y Dirección de Empresas. García Copete es licenciado en Derecho y diplomado en Estudios Avanzados en el Área de Derecho Administrativo. Evelia Fernández es licenciada en Filología Hispánica de la Universidad de Oviedo, Carmelo Alonso es licenciado en Derecho, como Vicente Canuria y Vera López en Biología. Adela López no presenta títulos en la información aportada.

En Ciudadanos, Gemma Villarroel es Técnico Superior en sistemas informáticos, Ana Carlota Amigo es licenciada en Relaciones Laborales, Luis Carlos Tejerina es licenciado en Derecho y Justo Fernández no ha terminado Empresariales.

León Despierta no facilita sus datos en la web del Ayuntamiento, de la que se han tomado estas referencias.

Por León en Común, Victoria Rodríguez es licenciada en Filosofía y Letras, Conchi Lucas es licenciada en Bellas Artes.

En UPL López Sendino es licenciado en Derecho y abogado en ejercicio.

CONGRESO

Tres licenciados y un título sin confirmar en la Cámara Baja

La provincia de León cuenta con cuatro representantes en el Congreso de los Diputados, dos por el PP, otro por el PSOE y Ana Marcello dentro de la marca de Podemos. El popular Eduardo Fernández es de todos los representantes leoneses en el Cámara Baja el que cuenta con más títulos, licenciado en Derecho, es además graduado en Ciencias Políticas y de la Administración y graduado en Geografía e Historia y cuenta además con el Máster en Pensamiento Político, aunque también especifica que desde 1992 ejerce como abogado. Su compañera de partido, María del Carmen González Guinda es licenciada en Ciencias Químicas, y también hace constar que por la Universidad de Valladolid, añadiendo que es profesora de Educación Secundaria. Esta profesión también la comparte la socialista María Aurora Flórez Rodríguez, licenciada en Fisolosofía y Letras, por la especialidad de Inglés, indicando previamente que es «funcionaria de carrera». Marcello, por su parte, tan sólo indica que «estudió Trabajo Social» y que durante más de seis años ejerció como trabajadora social en el ámbito de la dependencia, aunque no especifica si está graduada o licenciada ni dónde.

SENADO

Pocos datos profesionales en los representantes de la Cámara Alta

Los cuatro senadores por la provincia de León, los populares Luis Aznar, Alfonso Jesús Rodríguez Hevia y Esther Muñoz de la Iglesia; el socialista Graciliano Palomo García son más bien escuetos en cuanto a la información que ofrecen en la web de la Cámara Alta sobre su formación académica. Es habitual en los representantes de las distintas provincias y autonomías, aunque todos ellos indican claramente su lugar de nacimiento y la fecha, su estado civil y el número de hijos que tienen. Luis Aznar, en la categoría de Profesión y otros datos biográficos, indica que es «Funcionario de la Junta de Castilla y León» y que ha recibido la Medalla al Mérito de Protección Civil, organización que dirigió a nivel autonómico, además de añadir la autoría de dos libros. Sus compañeros del PP no hacen ninguna alusión a sus méritos profesionales en la información pública que se ofrece en la página web de Senado y el elegido por el PSOE por la provincia de León, Graciliano Palomo, tan sólo hace constar que es abogado, aunque no especifica nada más.

AYTO. PONFERRADA

La mayoría de los ediles son licenciados con algún máster

La gran mayoría de los concejales y especialmente portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento de Ponferrada son licenciados. La alcaldesa Gloria Fernández Merayo indica en la web que es licenciada en Derecho por Icade y máster en Asesoría Fiscal, también por Icade. Su teniente alcalde, Amparo Vidal, tiene los mismos títulos principales que la regidora, Derecho y máster por Icade. El edil de Régimen Interior, Ricardo Miranda, es licenciado en Psicología por la Universidad de Santiago y graduado en Derecho por la Universidad de Nebrija. Y como los otros dos, máster por Icade, pero en Dirección de Empresas. Iván Alonso es ingeniero Técnico Forestal por la Universidad de León y Pedro Muñoz diplomado en Enfermería.



CONSEJO COMARCAL

La web oficial no ofrece datos de los expedientes académicos

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, el socialista Gerardo Álvarez Courel, es ingeniero técnico Industrial. Sin embargo, para los interesados en conocer el currículum tanto del presidente como del resto de los demás integrantes de la entidad administrativa que representa a todos los ayuntamientos del Bierzo, es difícil dado que en la web oficial del Consejo Comarcal no aparece ni un dato de sus estudios o expediente académico. En el Consejo aparece detallada cada consejería y sus integrantes, pero sólo se destaca el nombre y la procedencia o representación del municipio por el que fue elegido. No se detalla ni un dato de la profesión ni estudios de ninguno de los consejeros. Incluso no aparece la fotografía, solo la del presidente.



Información elaborada por: Asun G. Puente, Miguel Ángel Zamora, A. Calvo y Manuel Félix