Más de cuarenta organizaciones se suman a la manifestación 'Por el futuro de León'

Más de 40 asociaciones, colectivos, sindicatos y partidos políticos se han sumado a la manifestación que se celebrará mañana en León y a la que CCOO y UGT han hecho un llamamiento de participación masiva.

El secretario general de UGT en León, Enrique Reguero, y el de CCOO, Xosepe Vega, han presentado los actos de la protesta que se celebrará mañana a partir de las 19:30 horas.

Reguero ha destacado que la manifestación del 15N debe servir para que la ciudadanía "reflexione y aparte la apatía" y participe masivamente por la reindustrialización y el futuro de la provincia de León.

"Cuando la calle grita las administraciones se ponen nerviosas, lo que es necesario para revertir la situación de cara a un proyecto de futuro para León", ha apuntado Reguero.

El responsable ugetista ha recordado las declaraciones del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a propósito de la manifestación, en las que ha afirmado que la protesta es un "toque de atención" pero que la provincia leonesa es donde más se ha invertido de la Comunidad. "Cómo estará el resto de provincias de la Comunidad si es en León donde más se ha invertido, así como la supuesta bajada del paro, provocada por la despoblación y la marcha de nuestros jóvenes", ha respondido Reguero. "Pedimos a Herrera responsabilidad y seriedad y que se deje de reír de todos los leoneses", ha añadido el sindicalista.

Aludiendo a que el actual Gobierno autonómico tiene un bagaje de 30 años del mismo signo político y aunque "no éste enredado sí hay una telaraña importante y si la Junta quiere hacer Comunidad debe recordar que está constituida por nueve provincias y no solo por el eje Valladolid-Palencia-Burgos".

Por su parte, Vega ha destacado que la reivindicación 'Por el futuro de León' no acaba con el 15N, ya que sólo es el primer hito de una serie de movilizaciones que tendrán continuidad próximamente con una nueva protesta en Ponferrada.

"La manifestación de mañana es el inicio de un ciclo sostenido y creciente de movilizaciones para conseguir nuestras reivindicaciones manteniendo la tensión para que las administraciones den su brazo a torcer y reviertan las políticas respecto a León", ha explicado Vega.

La manifestación saldrá de la Plaza de Guzmán el Bueno a las 19:30 horas y finalizará en la plaza de San Marcos donde habrá intervenciones sindicales y se leerá un manifiesto elaborado por personas de la cultura leonesa y que será leído por el Premio Cervantes Antonio Gamoneda. Desde la organización de la protesta se ha querido también dar un especial protagonismo a la mujer, al considerar que es el colectivo más afectado por la situación que atraviesa la provincia, por lo que se le dará voz en el acto a través de la periodista de Diario de León, Ana Gaitero.

