Más de mil agentes exigen en León la equiparación salarial y piden al Gobierno "que deje de engañar"

al del primero comentario, por partes: El sueldo de los funcionarios se redujo de media el 5% en el año 2010, se descontó la paga extra de navidad de 2012 y el sueldo ha estado congelado varios años. Si crees que existe algún tipo de privilegios ya sabes, hincas codos y con los principios de igualdad, mérito y, si das la talla, el de capacidad, te sacas una plaza campeón. Es la manía en este país de que si uno está mal y el vecino está mejor, protesto para que el de al lado se fastidie como yo... en vez de hacer lo contrario. Ah! y el argumento de que se les paga con "mis impuestos", decirte que también los funcionarios pagan impuestos como tú. ¿Alguna vez has necesitado un servicio público? parece que no. Y si te quejas y no haces nada, será que tan mal no estás, salao.