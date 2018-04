Más de mil firmas en change.org en apoyo de la unidad del dolor de León

carmen Tapia | León

Una petición de una paciente de la unidad del dolor del Hospital de León en apoyo del servicio hospitalario y en contra de la reestructuración que ha provocado la salida del único especialista que sabe hacer epiduroscopias, el anestesista Emilio Bronte, ha recibido en sólo dos días el respaldo de 1.050 personas en change.org. Noelia Díez Florez colgó la petición en esta red el domingo y ayer superó las mil firmas que se había marcado como objetivo. «Como veo que ha tenido tanta aceptación voy a mantenerla más tiempo para recaudar el máximo de apoyos y trasladar las firmas en Atención al Paciente o en las Cortes de Castilla y León», explica la impulsora de la iniciativa.

Noelia Diez Florez decidió iniciar la campaña de recogida de firmas tras la noticia publicada por este periódico el 5 de abril en la que se informaba de que la reestructuración del servicio obligaba a suprimir una técnica contra el dolor que ha beneficiado a 128 pacientes desde octubre del 2015, año en la que empezó la técnica en el Hospital de León de la mano del anestesista Emilio Bronte, ahora fuera del servicio.

Én el portal de peticiones change.org, Noelia Díez baja su argumento en que «sin previo aviso han realizado una ‘reestructuración’ del servicio, del cual han prescindo de dos profesionales, entre los que se encuentra el doctor Bronte, profesional que me ha tratado todos estos años y de la mejor manera posible. Según la explicación que se ha dado a la prensa, es que la epiduroscopia, prueba realizada por dicho doctor, no está demostrada científicamente que funcione. Les puedo asegurar que por propia experiencia, en mayor o menor medida, alivia nuestros dolores y en algunos casos en los cuales no existía un diagnóstico definitivo nos lo ha dado. La realidad es que somos pacientes que no tenemos curación debido a nuestras lesiones, lo que resulta poco atractivo cara al resto de la sociedad, para los profesionales que toman las decisiones desde sus despachos sin pensar en los pacientes».

La justificación del Hospital de León para dejar de hacer esta prueba es que opta por técnicas más novedosas con menos efectos secundarios. Sin embargo, deriva a pacientes al Río Hortega de Valladolid donde sí se realiza la técnica.