Más de mil leoneses se concentran contra la sentencia que exime a la Manada de violación

'Vergüenza'. Con este grito al menos mil leoneses se manifiestan en estos momentos en la plaza de Botines para protestar contra la sentencia de la Audiencia de Pamplona que absuelve a los integrantes de La Manada de violación. La manifestación, que también se ha celebrado en Ponferrada y en Astorga, ha logrado concitar la indignación de los leoneses, que no han dudado en seguir la convocatoria que las asociaciones feministas de toda España realizaron a los pocos minutos de conocerse la sentencia. Hay que destacar además que uno de los magistrados emitió un voto particular que defiende la libre absolución de los cinco acusados. Los concentrados en la plaza de Botines corean lemas como 'Ahora y siempre, contra el patriarcado, resistencia' o 'Escucha, hermana, aquí está tu manada'.

Mas de 500 personas se concentraron en Ponferrada para denunciar el fallo de la sentencia y exigir "dignidad" para las mujeres. Convocadas por el colectivo 8M, la protesta se celebro en la plaza del ayuntamiento de la capital del bierzo. "Yo si te creo" o "es violación, no abuso" fueron algunas de las consignas que se escucharon en un protesta pacifica pero no exenta de indignacion por el fallo de la audiencia de navarra. Tambien en bembibre hubo otra concentracion.

Los manifestantes han leído un manifiesto en el que han asegurado que esta sentencia "nos condena a todas" al tiempo que reiteran que "si no nos matan, no es violación". Las pancartas que mostraban los manifestantes rezaban lemas como 'La manada somos nosotras', 'Hasta que no me maten, no me van a creer' y ''Mujer, si no luchas, nadie te escucha'.

Tras la lectura del manifiesto, los congregados siguieron repitiendo lemas contra la sentencia. Es el caso de 'No es abuso, es violación' 'Escucha, hermana, aquí está tu manada' o 'Nos tocan a una, nos tocan a todas. No es no'.

La manifestación logró concitar la presencia de leoneses de todas las edades y condiciones lo que evidencia que la decisión de los magistrados navarros ha inflamado los ánimos.

Concentración en Ponferrada. VÍDEO: LUIS M. DE LA MATA

Imagen de la manifestación en Ponferrada. LUIS M. DE LA MATA

Cientos de leoneses concentrados en Botines esta tarde para mostrar su repulsa por la sentencia de 'La Manada'. RAMIRO

Concentración en Ponferrada. VANESSA SILVÁN

Movilización en Botines. RAMIRO