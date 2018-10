Más de mil leoneses no pueden acceder a su primera opción en FP

«Más de 1.000 jóvenes no han podido acceder a ciclos Formativos en primera opción, a lo que hay que sumarle las y los jóvenes que se han tenido que desplazar a otras ciudades para poder cursar los estudios que desean ante la escasa oferta formativa existente, y a los que sus familias no pueden costearles sus estudios fuera de sus lugares de residencia», denunció ayer José Manuel Rubio, secretario general de Juventudes Socialistas en León. La organización juvenil socialista cuestionó el estado educativo que padece la provincia leonesa, que se nota tanto en el ámbito universitario como en todos los tramos de enseñanzas. «La situación de la Formación Profesional en nuestra provincia dista mucho de ser una educación de calidad; el PP presume del éxito de la FP dual y no llega al 2% de las y los estudiantes leoneses», denuncian.

En referencia a la Universidad de León, Juventudes Socialistas recuerdan su denuncia sobre la subida de los precios de las tasas, una reducción de becas y la incertidumbre de no saber cuándo y cuánto se va a cobrar y el endurecimiento de los requisitos para optar a las mismas. Con todo ello, la cifra de abandono estudiantil está en el 10%. «Está claro que el consejero Rey no está por la labor de facilitar la igualdad en el acceso de las y los jóvenes de Castilla y León a la Universidad. Se nota una clara falta de voluntad por su parte, unido a una falta de solidaridad para con los estudiantes que han tenido que abandonar sus estudios por falta de recursos» denuncia Ángel Rodríguez, Secretario de Educación de Juventudes Socialistas de León. Los jóvenes socialistas leoneses valoran positivamente los 100 primeros días del Gobierno de España. En FP han presentado un programa para adaptar la oferta y la demanda y nuevas titulaciones acordes a la demanda.