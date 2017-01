Más de la mitad de las viviendas, locales e industrias no pagan el recibo de basuras

álvaro caballero | león

No tiene dado de alta el agua, ni están habitadas en muchos casos, ni tienen actividad comercial o industrial en la actualidad, por lo cual hasta ahora no

pagaban el recibo de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos en la capital leonesa. El Ayuntamiento de León empezará este mes un plan de inspección para los próximos tres años en el que pretende hacer aflorar como mínimo entre 15.000 y 18.000 unidades urbanas que no tributan por la basura. Como resultado, la administración municipal estima que logrará 736.320 euros más por este concepto, de acuerdo al plan en el que se hace constar que, al contrastar este padrón con el del IBI, se resuelve que tan sólo están dadas de alta el 45,7% de las viviendas y el 46,5% de los locales comerciales, industriales y oficinas del municipio.

Este desfase no se corresponde por completo con unidades que no cumplan con sus obligaciones tributarias, como advierten desde el consistorio. Se traducirían en 47.140 facturas: la diferencia entre los 87.002 unidades del IBI de viviendas, locales comerciales, industrias y oficinas y las 39.862 del padrón de basuras. Pero, como reseñan los técnicos, hay recibos a nombre de comunidades de vecinos en los que se agrupan varias viviendas, por lo que la inspección tendrá que ser minuciosa para detectar quiénes ya están al corriente y cuáles deben sumarse a la nómina de contribuciones municipales. Este matiz afectará sobre todo a los pisos, mientras que en los locales comerciales, industrias y oficinas no cabe tanto margen para el descuadre entre los 12.939 que aparecen en la lista de la contribución y los 6.015 al tanto de los residuos sólidos urbanos.

Para dar de alta estas unidades, el «fundamento jurídico que ampara la medida es que, dado que el servicio de recogida de basuras es un servicio de recepción obligatoria, vienen obligados a contribuir a su financiación todas las unidades tributarias (viviendas y locales comerciales) que se benefician de su existencia, aunque no utilicen dicho servicio, siempre que el mismo se encuentre efectivamente disponible para su utilización», según se cita en el informe. La decisión, que se apoya en «la reiterada doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo», acaba con una situación de facto por la cual sólo se daban de alta las viviendas cuando a su vez hubieran pedido el enganche al abastecimiento de agua, principalmente, y se volvían a anular cuando se borraban.

Pero ni siquiera existe ya una coordinación entre los dos padrones, desde que en año 2010 se desligara la empresa mixta de aguas. Pese a la comunicación entre ambos servicios, en este tiempo ya se han detectado cerca de 5.000 recibos a mayores en el abastecimiento que en la basura. Serán los primeros sobre los que se actúe, a partir de las próximas semanas, con el objetivo de que en el recibo trimestral que se gira en abril puedan notarse los primeros resultados directos. A final de este año, de acuerdo a la planificación, se espera conseguir un incremento de la recaudación de 137.280 euros, que pasarán a ser 436.800 euros en 2018 y 736.320 euros en 2019 y sucesivos, ya con el 75% de objetivo al tanto del cobro. La estimación es bastante prudente, dado que se recoge para su cálculo que la cuota más baja de la ordenanza: 8,90 euros por trimestre a cada unidad de viviendas, pese a que el recibo va por la categoría de la calle, y 26,80 euros en locales, sin entrar en superficies.

