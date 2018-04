El máster de Álvarez calienta el PSOE

A.c./M.a.Z./A.G.P. | león

La polémica no cesa y el eco del falso título del máster que aparece en el currículum del procurador socialista leonés Óscar Álvarez indigna no sólo en las filas del gobierno y la oposición en las Cortes de Castilla y León, sino también a cargos y militantes de su propio partido. Las explicaciones que dio el viernes en Burgos el secretario general del PSOE en la Comunidad, Luis Tudanca, no convencen ni a propios ni ajenos. Defendió que el máster «pueda que no sea oficial» y se empeño en respaldar a su procurador y miembro también de la ejecutiva autonómica «porque no ha mentido».

El propio centro donde cursó los estudios de la discordia, la Universidad Pontificia de Salamanca, ya aclaró en su día que el supuesto Máster en Asesoramiento de Imagen y Comunicación Política que aparece en el historial académico de Álvarez es en realidad un diploma acreditativo de asistencia, no un título de máster como tal, ya que el procurador leonés no cuenta con licenciatura ni grado.

Los partidos de las Cortes reclaman también a Tudanca «coherencia» a la hora de abordar este asunto y que aplique la misma vara de medir que demandada el PSOE al resto de las formaciones políticas en asuntos semejantes, con el caso de Cristina Cifuentes aún coleando.

Desde las filas socialistas autonómicas y leonesas, muchos sectores exigen aclaraciones inmediatas y medidas urgentes. Creen que el tema tiene que abandonar el centro debate político «cuanto antes».

RAÚL DE LA HOZ (PP)

«Tendremos el respeto que el

PSOE no ha tenido con nosotros»

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León apeló a la calma «porque de momento no ha habido explicaciones oficiales», pero sí que avanzó que el PP tendrá respeto por las decisiones que adopte el PSOE «a pesar de que ellos no las han tenido con nosotros en las mismas circunstancias; por una parte está la versión que da la información de Diario de León, por otra parte la que da el partido y habrá que esperar a que el partido y el señor Tudanca nos expliquen qué es lo que ha pasado, pero siempre desde la máxima del respeto que ellos no han tenido con nosotros. Las cuestiones de carácter interno en los partidos las tienen que dirimir los partidos, pero siempre con el máximo respeto. Nosotros, desde luego, no vamos a caer en los mismos errores».

ÁLVARO LORA (PSOE)

«Me remito a la rueda de

prensa de Tudanca en Burgos»

El viceportavoz socialista en las Cortes no da un paso más allá que su jefe de filas, Luis Tudanca, que una vez más eludió ayer contestar las llamadas de este periódico. El leonés Álvaro Lora se limitó a contestar tras ser preguntado por la cuestión de su compañero Óscar Álvarez «Me remito a la rueda de prensa que dio Tudanca en Burgos. En este asunto debe hacerse lo que estime el partido».

PABLO FERNÁNDEZ

(PODEMOS)

«Es espinoso, el PSOE debe explicarlo cuanto antes»

Una vez más apela a la «coherencia, es el principal valor que debe regir la vida política». El portavoz de Podemos en las Cortes autonómicas prefiere por ahora «ser cauto y esperar el siguiente movimiento del PSOE». No obstante, Pablo Fernández subraya: «Debe aplicarse la misma vara de medir que reclaman al adversario». Y reconoce que el asunto del currículum de Óscar Álvarez es «complicado y espinoso; un tema que el PSOE debe explicar cuanto antes».

MANUEL MITADIEL (CS)

«Sé lo que hacemos nosotros,

no lo que hacen los demás»

Manuel Mitadiel, portavoz de Ciudadanos en las Cortes, considera que el asunto «es un tema del PSOE que debe de resolver el partido por su cuenta. Yo sé cómo haríamos las cosas nosotros, pero no me meto a decir a los demás cómo deben hacerlas. Cualquier inexactitud es negativa, pero depende de la trascendencia que pueda tener para los demás. No es lo mismo lo que ha pasado con Cifuentes, donde estamos hablando de la presidenta de una Comunidad, que con un cargo de menor rango».

LUIS M. SANTOS (UPL)

«La medida debe ser la misma que ellos han exigido a otros»

«El PSOE tiene que aclararlo porque es evidente que a los políticos nos exigen transparencia», asegura el procurador leonesista, quien añade que si el socialista «ha mentido, la medida que el PSOE debe tomar es la misma que ha exigido a otros». Incide en que hay que ser «prudentes» ante el presunto título de máster y que lo primero que debe hacer su partido es «explicar qué ha pasado realmente», después «se verá qué decisión hay que tomar». Remite esta responsabilidad a Tudanca, «porque los representantes socialistas le miran, lo que está claro es que alguien debe de dar explicaciones y después hay que ser coherentes y cada partido debe autoexigirse lo mismo que reclama»

JOSÉ ANTONIO DIEZ (PSOE)

«No es algo que me incumba,

no es de mi agrupación»

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, declinó entrar en cualquier debate sobre el supuesto máster de Álvarez, alegando que la polémica «no compete» a su ámbito de actuación: «Ni es militante de mi agrupación, ni concejal. No es algo que me incumba», sentenció, para alegar que desconoce «el fondo del tema» y delega cualquier tipo de actuación sobre la cuestión «en el que tenga capacidad» dentro su propio partido.

JOSÉ PELLITERO (PSOE)

«El tema se ha alargado por no solucionarlo en el primer momento»

«No sé cómo habrá qué hacer para zanjar este tema; tampoco sé si en la Federal lo estarán mirando». El portavoz del PSOE en la Diputación recuerda que todos los cargos de Óscar Álvarez están ligados actualmente al PSOE autonómico y se muestra convencido de que «el asunto se ha alargado por no solucionarlo desde el primer momento».

TERESA GUTIÉRREZ (PSOE)

«Tudanca debe ser responsable para recuperar la confianza»

«No se trata de aparentar, valen tus acciones, no la titulitis», afirma la diputada provincial del PSOE Teresa Gutiérrez, quien reclama a Tudanca que «deje las cosas claras y si se ha mentido hay que dejar claro que tiene consecuencias. El secretario general debe ser responsable para que se recupere la confianza, poner las cosas en su sitio y que sirva como ejemplo». Dice que «tratar de falsear, como ha hecho Cifuentes, no es necesario. No se puede aparentar lo que uno no es; lo importante es no fallar a la gente y falsear es, incluso, fallarse a sí mismo».

GRACILIANO PALOMO (PSOE)

«Me remito a la dirección en la interpretación de las normas»

En su habitual línea diplomática, el senador socialista prefiere no añadir más leña al fuego. «Me remito a la dirección del partido en la interpretación de las normas internas y su aplicación; lo están haciendo o lo harán».

Este periódico intentó ayer también contactar con la diputada socialista Aurora Flórez para conocer su opinión sobre el asunto, aunque las llamadas no tuvieron respuesta. Precisamente Óscar Álvarez pertenece a su misma agrupación: la de San Andrés del Rabanedo.