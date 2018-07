Mayor vigilancia policial para controlar los pisos turísticos ilegales

La particular cruzada que están llevando a cabo hoteles, albergues, hostels, hostales y pensiones contra los pisos turísticos ilegales empieza a tener efecto. Representantes de este colectivo han mantenido una reunión en el Ayuntamiento de León con el concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Salguero y la concejala de Urbanismo Ana María Franco para pedir una mayor supervisión de este tipo de establecimientos. "Estuvieron muy receptivos y nos aseguraron que la Junta -única entidad que legalmente los supervisa- ha llegado a un acuerdo con la policía local y la nacional para tener un mayor control de esos pisos", comentaron representantes de este colectivo.

En León, como en el resto de la comunidad, este tipo de establecimientos no están sujetos a ningún reglamento municipal sino que se rigen -los que lo hacen- por la Ley de Viviendas de Uso Turístico de la Junta de Castilla y León. Una norma que, según los afectados tiene bastantes lagunas y debería ser mejorada.

Los afectados han constituido una asociación ante la Junta par defender sus intereses que ha comenzado a funcionar ya. "Para nosotros en la defensa de nuestro intereses, ha sido un gran avance, porque hasta ahora para que fuera la policía a comprobar este tipo de viviendas, había que denunciar primero en la Junta de Castilla y León, y esperar que los inspectores de la Junta, cuando pudieran y considerasen oportuno, pasaran parte a la Policía Local. Ahora -añadieron- puedes llevar un listado directamente a la policía con pisos turísticos ilegles y se agilizan todos los trámites muchísimo. Son tres meses menos", sentenciaron en este sentido. "Y si conseguimos que haya por fin una multa ejemplarizante todo este trabajo habrá valido la pena", añadieron.

Insisten en que desde hace años suponen para el sector de hostelería una competencia muy fuerte. Los hosteleros de León se quejan de que con los pisos y viviendas turísticas sufren una rivalidad desleal. En teoría deben estar inscritas en un registro pero muchos que eluden hacerlo para escapar a la reglamentación y a las obligaciones que ello conlleva. Por ejemplo no pagan los impuestos y tasas municipales para locales comerciales que sí tienen los locales legalmente registrados para esta actividad. "Y eso no es justo", sentencian las portavoces.

No obstante, reconocen que la oferta se ha contraído en los últimos tiempos. "Ya no es tan rentable alquilar un piso grande por cincuenta euros, suele haber incidentes, desperfectos, etc". A nadie se le escapa que buena parte de la clientela de estos pisos son grupos de jóvenes de fin de semana con lo que eso conlleva.

Unos 300 en León

En todo caso calculan que en León funcionan en torno a trescientos pisos de este tipo. Y hay casos que realmente son pequeños hoteles encubiertos. "En Mil Anuncios hemos encontrado ofertas de una señora que ofrece hasta doce pisos en León".

A la Asociación también les han adelantado que la Junta "está trabajando en una normativa complementaria al decreto del año pasado, porque se han dado cuenta por todas las protestas de otras provincias, que dicha ley es muy laxa. En las enmiendas barajada , está la que se refiere al acceso independiente desde la calle, si es en bloques de pisos, sólo puede ser el primero, y si es a más altura se ha de buscar la aprobación por mayoría absoluta en la comunidad de vecinos, partes de viajeros, medidas de los pisos ( para asegurar la calidad de la oferta turística ....) y limitar el numero de días, ya que la denominación es vivienda de uso turístico, el cual se considera un negocio". Si no fuera así se entendería que es un alquiler de larga estancia.

Nueva asociación

Un número importante de hosteleros leoneses han constituido una asociación de afectados que ha comenzado a funcionar ya. La han bautizado como ADAI León (Asociación de Alojamientos Independientes de la Ciudad de León) y en la misma están representados hoteles, albergues, hostels, hostales y pensiones de carácter independiente. Ahora mismo tienen ya a casi una veintena de establecimientos asociados. Su presidenta es Blanca Santamaría de Pensión Blanca; vicepresidenta Alba Alonso de La Madriguera Hostel; secretaria Mari Ángeles Prada de Hostal Prada Borges y Tesorera Ana María Toral del Hostal Bayón.

Es una asociación gratuita sin animo de lucro y no hay cuotas. Básicamente nace como un foro y para defender el modelo de negocio y los intereses de los alojamientos independientes en los entes locales e instituciones de turismo. Los interesados en participar pueden dirigirse a: Avenida de Roma número 1,1º (Hostal Londres). El teléfono de la Asociacion es (Hostal Prada Borges) 646575294. Su email es: adaialojamientos@gmail.com y su página de facebook es: @ADAIasociaciondealojamientosindependientesdeleon.