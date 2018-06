Medio millar de profesores interinos podrá reclamar el cobro de su sueldo los veranos

El Tribunal Supremo ha declarado nulo despedir en junio a los profesores interinos de centros no universitarios que son contratados en septiembre para ejercer durante todo el curso escolar, y a los que no se les paga así los meses de julio y agosto. En la provincia de León están afectados por estos contratos más de medio millar de docentes después de que en 2012, con el decreto de recortes, se eliminara este derecho, tal y como denuncia el sindicato Csif, tras recordar que la tasa de interinidad en la provincia de León supera el 20% en el ámbito de la Educación. Este medio millar de docentes son los encargados de cubrir las vacantes o las bajas de un curso completo, que sin embargo, no percibieron los sueldos de verano al contratarlos la Junta de Castilla y León a partir del mes de septiembre.

El sindicato va a reclamar al Ministerio de Educación que traslade «el contenido de la sentencia a la legislación y garantice el pago de las retribuciones durante los meses del verano, a través del Estatuto Docente», además de añadir que estudia acciones jurídicas para reclamar las cantidades que los docentes han dejado de percibir, con efecto retroactivo». El Tribunal Supremo precisa en el fallo que su decisión no afecta a los profesores nombrados cuando el curso escolar ya ha avanzado por periodos inferiores a la duración de éste

En la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el Tribunal Supremo señala que se trata de una práctica que vulnera el principio de no discriminación recogida en la cláusula 4 del acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, según informa Efe. El Alto Tribunal estima así el recurso de casasción planteado por la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia, junto a 74 profesores interinos no universitarios que se encontraban en esta situación.

Los recurrentes alegaban que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en contra de ellos establecía «una diferencia de trato arbitraria entre funcionarios interinos y de carrera, puesto que ante un mismo trabajo, curso escolar, unos no cobran las retribuciones correspondientes a los meses de julio y agosto, pero otros sí».

Desde Murcia

El tribunal murciano había considerado ajustado a derecho el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, del 24 de febrero de 2012, por el que se establecían medidas en materia de Personal Docente en la Administración Pública de dicha comunidad. Pero para el Supremo, con esa decisión la relación laboral entre el funcionario docente interino y la Administración educativa «queda truncada», a diferencia de lo que ocurre para el funcionario de carrera, a pesar de que «aún no han concluido las funciones, cometidos y actividades que son propias de ese concreto puesto de trabajo para que el funcionario interino fue nombrado.

Los magistrados se refieren a actividades no solo de estricto carácter lectivo, sino otras que normalmente se llevan a cabo en el mes de julio de curso y que «contribuyen a la mejor preparación del profesorado y a la mejor o más eficaz prestación del servicio educativo». Añaden, que las consideraciones de índole presupuestaria «no justifican la aplicación de una normativa nacional que conduce a una diferencia de trato en detrimento de los trabajadores con contrato de duración determinada». Desde Csif remarcan que la Junta de Castilla y León también alega las cuestiones económicas para evitar la contratación de los docentes durante el verano.