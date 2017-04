El miedo a perder el trabajo baja las consultas al SAI

miguel ángel zamora | león

El temor a la pérdida del puesto de trabajo y los efectos residuales de la crisis son el motivo por el que el Servicio de Asistencia para la Igualdad que Comisiones Obreras puso en marcha en el año 2004, ha visto estancarse su número de consultas, que se mantiene en una media de una diaria, según afirmaron ayer las responsables del área en el sindicato, Rosa Castro y Ana Olego, en una rueda de prensa celebrada para evaluar el estado de la iniciativa.

«El número de consultas ha descendido en los últimos años porque con la crisis y el miedo a perder el empleo no se ejercen los derechos de conciliación», explicaron Castro y Olego. «También porque el cierre de empresas e incremento del desempleo ha afectado a la afiliación y por último, y quizás la más importantes, porque son derechos ligados al trabajo. Por otro lado nadie piensa ya en solicitar una excedencia, algo que antes del 2011 y con la ayuda de la Junta era habitual».

El tema estrella de las consultas es el permiso de reducción de jornada por cuidado de menor que supone más de un 25% del total de las consultas realizadas, el más problemático también en el conjunto del estado. No porque las empresas no permitan su ejercicio, sino porque no lo permiten en la forma en que lo solicita la trabajadora: se oponen a la concreción horaria solicitada. Acoso por razón de sexo, cómputo del periodo de excedencia, permisos, indemnizaciones por despidos y violencia de género son los asuntos que se llevan la palma en este apartado de consultas.

El año pasado se incorporó la perspectiva de género a 15 convenios colectivos de los sectores de industria, oficinas y despachos, hostelería, comercio y administración pública. Convenios colectivos que afectan a un total de más de 17.000 personas, el 48% mujeres. Se pretende alcanzar una cifra similar en el año 2017.

Sólo el año pasado se mantuvo contacto, bien por visitas directas a las empresas o a través de los delegados y las delegadas, con casi 70 empresas de diferentes sectores de actividad: telemarketing, banca, comercio, hostelería, industria, enseñanza, centros especiales de empleo (personas con discapacidad), ayuntamientos, Diputación Provincial, administración estatal y demás.