Minerva se ampara en la RAE para quitar a las hermanas de su estatuto

Totalmente de acuerdo con el comentario anterior de GMarquez. Lo mismo que hace unos días exigimos explicaciones a la cofradía en base a una documentación publicada, ahora este medio y esta periodista, en igual justicia, nos debería dar algún tipo de explicación sobre esos documentos no del todo veraces, pues no eran los oficiales en fecha y en contenido. Creo que no es mucho pedir. Prediquemos con el ejemplo, por favor. Gracias.