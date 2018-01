El ministerio no tiene abierta la aplicación telemática para recibir las cuentas

El cambio de postura de Cs hace que se opte por enviar el presupuesto antes de la aprobación inicial, aunque por el momento no pueda hacerse, como desveló ayer el PP. El equipo de gobierno informó de que, «según el informe del economista municipal, en la actualidad la aplicación informática Comex sólo está prevista para los ejercicios 2016 y 2017, ejercicios ya considerados como cerrados a este fin, por lo que ya no es posible enviar ninguna documentación referente a los proyectos de los presupuestos de esos años», mientras que «la aplicación a día de hoy no está habilitada para el ejercicio 2018, por lo que no existe ninguna posibilidad de remitir la documentación requerida, por esta vía».

Ante el bloqueo de esta vía, que era por la que se reclamó en la carta que se debían remitir, el PP abundó en que «se ha solicitado al ministerio respuesta a la incidencia detectada, sobre opciones que permitan grabar los datos y aportar la documentación requerida del proyecto del ejercicio 2018, solución que en el momento de suscribir el presente informe está pendiente de contestación».

A pesar de este apunte, Villarroel tildó de «irresponsable y pésima la gestión del PP que, contando con un acuerdo presupuestario firmado con Cs desde el 10 de enero, podía haber enviado las cuentas a Madrid a partir del día siguiente, evitando así la actual incertidumbre económica y la consiguiente inestabilidad política en el consistorio».