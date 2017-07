La mitad de las empleadas del hogar trabajan en la economía sumergida

s. fernández | león

A las empleadas del hogar se les puede considerar el colectivo más desfavorecido del sistema laboral. Bajos salarios, muchas horas trabajadas, y a esto hay que añadir, que en su mayoría, no se encuentran dadas de alta en la Seguridad Social, a pesar de que la ley así lo obliga, desde que en 2012 empezarán a cotizar en un tramo especial del Régimen General de la Seguridad Social. Tan sólo están afiliadas en Castilla y León 19.000 empleadas de las 40.000 que declaran trabajar en este sector, según la Encuesta de Población Activa (EPA).

La reforma impulsada por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero en 2011, en la que se obliga en todos los casos a dar de alta en la Seguridad Social a las empleadas, pretendía mejorar las condiciones de este colectivo al profesionalizar el gremio; ofreciendo una cobertura en caso de accidente laboral; si enferman, cobrar la baja a partir del noveno día en vez del 29º, como sucedía antes; además, ajustar su sueldo al IPC y cotizar desde la primera hora trabajada.

La medida no cumplió sus objetivos porque se ha prescindido de legalizar a este colectivo, ya sea por las personas que contratan, con el fin de ahorrarse la cuota que deben de abonar a la Seguridad Social, o por la persona contratada, para no perder ayudas institucionales, como la prestación por desempleo o la ayuda familiar. «Pongamos el ejemplo de una empleada del hogar que está cobrando 400 euros de la ayuda familiar y le ofrecen la oportunidad de trabajar dos horas diarias, a esta persona no le compensa estar legal por que pierde la ayuda familiar, que es más que el salario que va a percibir», cuenta David Fernández, director técnico de la Conserjería de Inmigración de Comisiones Obreras.

Así pues los datos de afiliación indican que con la reforma d se incrementó el número de afiliados en un 34%, al regularizar la situación a la ley actual, pasando de 2.388 en 2011 a 3.608 en 2013. A partir de aquí se estabiliza e incluso llega a descender, situándose a día de hoy en 3.525 personas en León.

Las empleadas del hogar realizan los trabajos que podrían realizar directamente los dueños para su buen estado y confort (limpieza de estancias, muebles, ordenación, lavado y planchado de ropa, compra y cocinado de alimentos para el consumo familiar, etc.). Pero además este colectivo es contratado para el cuidado de niños o de personas mayores, que en muchos casos tienen una dependencia siendo, auxiliares geriátricos los que tendrían que prestar esta ayuda al domicilio.

Este grupo laboral lo componen en un 90% mujeres, lo que demuestra que, aunque la sociedad actual ha evolucionado en temas de igualdad de género, limpiar casas y cuidar de personas no es cosa de hombres. Estas mujeres, en su mayoría, poseen un nivel bajo de estudios y tienen la necesidad de encontrar empleo porque cuentan con cargas a sus espaldas, esto hace que tengan una alta vulnerabilidad laboral.

La inmigración también juega un papel importante, dado que el 70% de los trabajadores no son de origen español, según fuentes de la UGT. Tradicionalmente estos puestos los ocupaban mujeres procedentes del mundo rural, pero con la llegada del «boom» económico estos puestos pasaron a manos de personas inmigrantes, en su mayoría de América Latina. La llegada de la crisis aumentó la oferta de españolas para estos puestos.

En la actualidad en la provincia de León las españolas desarrollan este tipo de trabajo por horas, siendo las extranjeras las que se encuentran internas, es decir, viviendo en el hogar de la persona a la que le realiza las tareas. Latinas procedentes de Colombia o República Dominicana, aunque ahora se ha visto un auge de mujeres marroquíes, son las encargadas de desplazarse a vivir a las zonas rurales de la provincia, compartiendo hogar con la persona que cuidan.