El momento más sublime del Viernes Santo, en asiento

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA | LEÓN

La cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y Diario de León pondrán a la venta mañana viernes, a partir de las 12.00 horas las entradas correspondientes al acto del Encuentro para la procesión de Los Pasos del próximo Viernes Santo, que se podrán reservar a través de la plataforma del periódico diariodeleon.es

Las localidades que se pueden adquirir garantizan un asiento en la plaza Mayor y también se dispone de gradas para el área de Botines. En el caso de la plaza del Viejo Ayuntamiento hay 2.400 entradas, de las que 1.200 corresponden a las gradas y otras 1.200 a sillas. No estaba concretado ayer de momento el espacio reservado a discapacitados, aunque el área de que dispondrán será similar al del año pasado. Sí que han confirmado ya su asistencia seis personas pertenecientes al Centro de Referencia Estatal de San Andrés del Rabanedo.

En el entorno de la plaza de Botines se instalará una grada que habilita espacio para 275 personas. La gestión de esta zona corresponde a la Cruz Roja.

También se encarga la organización no gubernamental de las 450 sillas que se ubicarán en la plaza de Santo Domingo y que habitualmente se disponían en la zona de Ordoño II que este año, por efecto de las obras de remodelación de la capital, no se recorrerá en la procesión. Estas sillas no estarán a la venta en la plataforma, sino que su gestión corresponderá a Cruz Roja, que las gestiona con fines benéficos.

Para las personas que tengan dificultades para hacerse con las entradas por medios telemáticos, estarán habilitadas las oficinas de Diario de León sitas en la calle Gran Vía de San Marcos, 8.

La procesión de los Pasos es el acto externo más representativo de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y ha sido distinguida con las declaraciones de Interés Turístico Regional (1985), Nacional (1998) y con una mención especial en la declaración de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa de León (2002). En la etapa moderna, se decidió instalar gradas y asientos en la zona del Encuentro, para mejor desarrollo del acto.