Mujer de entre 35 y 44 años y con estudios, el perfil más común entre los parados

Las mujeres de entre 35 a 44 años y con estudios universitarios constituyen el colectivo predominante entre los parados españoles, al representar un 8% del total, según un informe presentado hoy por la patronal de agencias de empleo Asempleo.



El informe explica que en 2013, antes de que comenzara la recuperación económica, eran los hombres de entre 25 a 34 años y con un nivel educativo bajo los que copaban las listas de desempleo.

El director de gabinete técnico de Asempleo, Alejandro Constanzo, ha explicado que con la recuperación económica se ha producido una "feminización" del desempleo, lo que ha amplificado los desequilibrios de género.



Durante la crisis, las mujeres se incorporaron al mercado laboral para compensar la reducción de ingresos familiares, si bien una vez finalizado este periodo algunas de ellas han engrosado las listas del paro, con la perspectiva de que muchas no vuelvan a la actividad, según Asempleo.

Constanzo afirma que las mujeres de edad media y con estudios "no tienen prisa para volver a trabajar", por lo que esperan a encontrar un empleo acorde con su formación, y por ello representan el mayor porcentaje de parados (8 %) respecto al total.



"Estas mujeres no aceptan lo primero que venga porque su nivel formativo está por encima y porque los ingresos familiares les permiten esperar para obtener un empleo más acorde a sus habilidades", ha explicado Constanzo.



En este sentido, la probabilidad de este colectivo de encontrar un contrato indefinido es del 4 %, casi el doble que el resto de parados (2,2 %), mientras que la de firmar un contrato temporal es de 15,4 % para ellas y de un 16,3 % para el conjunto de desempleados.



Al analizar el perfil, el informe señala que la edad de las mujeres paradas coincide con la maternidad, un hecho que puede complicar la reinserción laboral de las féminas por "la desactualización de sus competencias".



"Tener más ingresos familiares provoca que la decisión de ser madre se haya elevado y provoca que ese traspaso de activo a inactivo haya aumentado", ha puntualizado Costanzo.

El documento destaca que en las comunidades autónomas donde mayor peso tiene el colectivo predominante, menor es la probabilidad de que sus integrantes encuentren empleo.



En este sentido, Aragón es donde menos posibilidades tienen de encontrar empleo (8 %) y también donde mayor en su protagonismo (10 % del total de parado).

Por el contrario, en Extremadura el peso de este colectivo se cifra en menos del 6 % y sus probabilidades de encontrar trabajo es del 25 %.