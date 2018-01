Las multas crecen pero los accidentes no se reducen en las carreteras leonesas

Con casi un millón de euros recaudados el año pasado de enero a octubre, los siete radares fijos instalados por la Dirección General de Tráfico en las carreteras leonesas han dejado una cosa clara: la recaudación por multas por exceso de velocidad ha crecido de forma muy importante pero el número de accidentes mortales se mantiene prácticamente igual, no han experimentado una reducción significativa como sería deseable con la implantación de estos sistemas de control de la conducción. Las cifras son ilustrativas en este sentido. Según los datos que maneja Automovilistas Europeos Asociados (AEA) el año pasado en Castilla y León fallecieron 123 personas en accidentes de tráfico mientras que en el 2016 el número fue de 124. Prácticamente idéntico, algo que no ha sucedido con la recaudación. Sirva de ejemplo el radar instalado en la A-66 (Autovía Ruta de la Plata) en la zona de Valdevimbre-Ardón. En el 2016 cazó a 4.470 conductores; en el 2017 el número de denuncias creció hasta casi 13.000 con una recaudación cercana al medio millón de euros.

"Lo que nos ha sorprendido es que el incremento en el número de denuncias por exceso de velocidad nose ha traducido en en una reducción significtiva del número de víctimas y de accidentes", analiza responsable de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo. Por eso, desde su asociación se reclama una mayor transparencia sobre la función -al menos la que debiera ser- de los radares de tráfico.

Afán recaudatorio

"Lo idóneo sería que cada vez se registren menos denuncias, pero sucede lo contrario. Parece que sobre la bandera de la seguridad social se utilizan los radares con una clara función recadatoria", razonó Arnaldo a tenor de la tendencia que marcan las cifras.

A su juicio hay una pregunta que es preciso hacerse a la hora de preguntarse donde se instalalan los radares. ¿Por qué se eligen determinados puntos que no parecen especialmente peligrosos ni conflictivos y no otros donde su presencia parece mucho más apropiada? "Esa es la única prueba que jusitificaría los radares porque lo que estamos viendo es que no se ubican donde son más necesarios sino en lugares que sirven en definitiva para cazar a los conductores. Lo que está demostrado es una eficacia en cuanto a la recaudación no en cuanto a la reducción de accidentes".