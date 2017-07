El municipio importa los contenedores en forma de pelota del Open de Tenis

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Mas valía que este Ayuntamiento se dedicara un poco a tener en condiciones los parques, en concreto el de Gran Capitán, y los alrededores así como los contenedores de basura. Esto empieza a ser un estercolero. Por no hablar del Concejal encargado de tráfico en este municipio, que es una nulidad. No ha sido capaz de hacer accesible la entrada al garaje de Azorín 25 que sólo se puede acceder desde la rotonda de la Comisaria. Los dirigentes de este municipio dejan mucho que desear, que decir tiene la subida que nos han clavado de basura, agua, etc. Es de vergüenza para los servicios que prestan