El músico callejero que divide a León

El sábado por la noche la Policía Local de León procedió a retirar al músico Artem Eremin, conocido como Arty, del lugar que ocupa habitualmente durante sus actuaciones en la calle Ancha junto a la fachada del edificio que alberga la sede de la Diputación, el Palacio de los Guzmanes.

Esta actuación policial, que levantó algunas críticas por parte de los viandantes que presenciaron lo ocurrido, tuvo su origen, según el intendente jefe del cuerpo policial, Martín Muñoz, en el hecho de que “no cuenta con la autorización preceptiva para ejecutar este tipo de espectáculos en la calle”. A esto se une que Arty acumula unas 300 denuncias por tocar música en la calle con su acordeón sin contar con el permiso que exige el Ayuntamiento, así como por desobedecer a los agentes de la Policía Local.

El responsable policial argumenta que Arty se cree respaldado por la gente a la que le gustan las piezas que toca, mientras que los vecinos afectados están muy molestos por una situación que se repite a diario. Los damnificados han pedido explicaciones sobre la repercusión de las denuncias, que en palabras de Muñoz “han seguido su trámite y se resuelven con una sanción económica”. Desde el Ayuntamiento lo único que se le exige a Arty es cumplir con la ley sobre este particular, lo que implica la petición de una autorización que lleva implícito el cumplimiento de unos requisitos después de tener en cuenta un informe policial.

El mando de la Policía Local de León recuerda que Arty lleva mucho tiempo sin solicitar la autorización para actuar en la calle, ya que “no cumple con las condiciones de la misma”. Los solicitantes, entre otros requisitos, deben cambiar de forma rotatoria el sitio de su actuación, no pueden hacer uso de amplificadores y las autorizaciones no pueden ser consecutivas. Con estas exigencias, en palabras del jefe policial, lo que se pretende es “evitar el derecho de propiedad sobre la vía pública y con el cambio de sitio rotatorio minimizar las molestias al vecindario”. Muñoz recuerda que “Arty no acepta cambiar de lugar, quiere estar siempre en el mismo”.

El músico Arty durante una de sus actuaciones en la calle Ancha. RAMIRO

Entre los peatones que presenciaron la retirada del músico junto a la fachada de la Diputación el sábado por la noche se generó en parte de los mismos indignación por lo ocurrido. Muñoz recuerda que “Arty se debe ajustar a la legalidad como el resto de músicos que trabajan en la calle, mimos, etcétera”. Además incide en que sólo se le retiró el atril y el taburete y se le denunció, a la espera de que el instructor del expediente resuelva sobre el mismo.

El testimonio de Arty

Sobre lo sucedido el sábado, Arty esgrime que el vídeo que colgó en las redes sociales demuestra realmente lo ocurrido. Su argumento es que “ellos (la policía) prepararon violencia contra un ciudadano, ningún policía local tiene la posibilidad de llevarse algo de un ciudadano sin un mandamiento judicial”.

El músico afirma que no le conceden el permiso para trabajar en la calle Ancha. Sostiene que el acuerdo con el Ayuntamiento se mantuvo con todos los equipos municipales desde 2009 y “siempre lo he cumplido”. Denuncia que el gobierno municipal actual “no ha cumplido ni una palabra de lo dicho públicamente, lo único que me han llegado han sido multas”. Añade que los responsables municipales le dijeron que no le iban a dar ningún permiso y él argumenta que “sigo tocando cumpliendo las condiciones”. Recuerda que los preceptos también habían sido consensuados con el vecindario de la calle Ancha en 2009 y que siempre se ha ceñido a los horarios estipulados.

Arty no entiende el motivo por el que el Ayuntamiento tiene este comportamiento, le requisa sus pertenencias y “se inventan verdaderas tonterías para dañarme”.

Respecto a lo ocurrido el sábado cuando fue retirado de la calle Ancha, relata que “llegaron dos policías locales y uno se comportaba de forma muy extraña. Me pisó y empezó a empujarme para sacarme de la silla. A continuación cogió mis cosas y las metió en el maletero del coche policial”. Artem Eremin asegura que les dijo que eran sus pertenencias, “no son armas ni drogas”. Según sus palabras, la respuesta que obtuvo del agente es que “me da igual y tendrás más problemas”.

El punto de vista vecinal

La tercera parte involucrada en este conflicto es el vecindario de la zona de la calle Ancha. Una de las vecinas afectadas argumenta que Arty lleva más de 10 años tocando en la zona y desde septiembre de 2015 no cuenta con la autorización para llevar a cabo esta actividad y ahora la paciencia de los afectados ha llegado a su fin. Añade que no es una cuestión personal contra Artem Eremin. “Si se tratase de cualquier otro músico en sus circunstancias actuaríamos de igual forma”, concluye la mujer.

Esta vecina afirma que cuando le requieren que se retire, él se niega y las denuncias de los vecinos, comerciantes y la policía se acumulan. “Se cree con derecho a estar ahí por encima de todo, y lo máximo que se mueve es en los extremos de la fachada de la Diputación”, esgrime la afectada.

Asegura que los niños tienen dificultades para hacer los deberes, no se puede descansar y es difícil trabajar, motivo por el que los damnificados se han unido concienciados de que el tema requiere una respuesta colectiva.

El lunes la policía se reunió con el vecindario y les transmitió que seguirán retirando al músico mientras no cuente con el permiso en regla.