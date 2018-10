«Necesitamos políticas para que las micropymes puedan crecer»

MARÍA J. MUÑIZ | LEÓN

El presidente del Círculo Empresarial Leonés (CEL) defiende las políticas que permitan crecer a las micropymes locales antes que las ayudas para atraer grandes empresas de fuera. Y reclama un plan educativo que responda a las necesidades de las empresas. Las actuales y las futuras. Esta tarde inverviene en las jornadas que organiza Diario de León en el Club de Prensa.

— ¿Qué análisis hace de la situación económica de la provincia? Se nos invita a no ser pesimistas, ¿cree que los datos respaldan esta postura?

— No hay que ser pesimistas, pero sí realistas. Sin caer en el alarmismo histórico, que no nos ha permitido defender lo nuestro, es cierto que debemos potenciar lo que tenemos y lo que sabemos hacer bien. La provincia no pasa su mejor momento, pero tiene potencial. Y unir voluntades ciudadanos, sindicatos, empresarios y políticos para ir todos a una.

— Como empresarios, ¿perciben con claridad el pulso de la recuperación?

— Sólo el 42% de las empresas españolas logran beneficios, las dificultades no han desaparecido. Hay síntomas de mejora, aunque se ralenticen, pero hay que trabajar aún muy duro.

— ¿Qué pulso perciben en las empresas frente a las advertencias de desaceleración?

- Hace tiempo que hemos animado a nuestros asociados a salir, lo que quiere decir trabajar fuera de León, no necesariamente internacionalizarse. La mayoría de los que han llevado su negocio fuera están satisfechos.

— Hay insistencia en la necesidad de captar proyectos industriales para León, porque son los únicos que generan empleo de calidad. ¿Se dan las condiciones para atraer empresas y proyectos de calado?

— Es evidente que una industria grande asienta muy rápido el empleo, el problema es que no hay tantas industrias que quieran venir a León. Debemos también revisar la política de subvenciones. En todo caso el 95% de nuestras empresas son micro, sería más interesante diseñar políticas para conseguir que crezcan. Son unas 5.000 en León, si consiguiéramos que el 20% incrementara un empleado la situación sería muy distinta. Y se evitarían problemas de deslocalización como el que estamos viviendo con Vestas, que acaban con cientos de empleos de una vez. Con las empresas pequeñas y locales la estabilidad en el empleo es mayor.

— ¿Qué necesitan esas micropymes para animarse a crear empleo?

— Los empresarios tienen miedo. Es un momento relativamente fácil para conseguir dinero de los bancos, pero los emprendedores están retraídos, hay mensajes de que puede volver otra recesión y prefieren no arriesgarse. Así que lo más importante es dar confianza, estabilidad en el Gobierno central y en el local. Para eso es necesario contar con un proyecto de Estado, y también un proyecto de León, saber dónde queremos estar dentro de diez años.

— ¿El Plan Estratégico que acaba de presentar el Ayuntamiento de León cumple ese objetivo a nivel local?

— No lo he leído con detenimiento, pero esa es la idea. Tener un plan estratégico en el que participe todo el mundo, establezca las debilidades y las oportunidades y desarrollar propuestas para varios años. Y, si cambia el color político, que se mantenga esta previsión; no puede ser que cada vez que llega un equipo nuevo se destruya lo anterior.

— Ha sido un año agitado desde el punto de vista político, y nos espera una sucesión de procesos electorales. ¿Cómo afecta eso a las perspectivas de inversión y contratación?

— Es un escenario desalentador. Si en los últimos años ha habido inversiones es porque estábamos regalando España, la han comprado fondos o inversores, pero podíamos haberla comprado nosotros y no hemos querido. La empresa necesita estabilidad, no polémicas ni incertidumbres.

— ¿Cómo valora las medidas anunciadas por el Gobierno de Sánchez, por ejemplo en cuestión de impuestos, y la filosofía de los presupuestos generales?

— Hay varias formas de recaudar. Podemos subir los impuestos o establecer las políticas para que haya más creación de empleo y de empresas, que va a permitir recaudar más vía los impuestos que existen. Faltan muy claramente políticas de gobierno, y ha sido así con los distintos partidos, en las que se fomente la creación de empresas, y el crecimiento de los proyectos. Si lo que se hace es subir los impuestos el empresario se va a pensar aumentar el negocio.

— León siempre parece esperar una gran solución empresarial que le venga de fuera. Como empresario, ¿qué tal le sienta este diagnóstico?

— No se valora suficientemente la labor del empresario, que es el que corre el riesgo y crea el empleo. Hubo un tiempo en el que las administraciones se dedicaron a generar puestos de trabajo, el resultado es el tamaño que tienen ahora, y además no son eficaces. En León valoramos a nuestros empresarios que triunfan fuera, pero no siempre a los que lo hacen en la provincia. Que son los que tienen proyectos más arraigados en el territorio, a los que más les va a costar irse.

— La economía leonesa crece sobre todo por el sector servicios, y se alerta sobre la precariedad del empleo que se crea y la inestabilidad del crecimiento.

— Una parte importante del sector servicios crea puestos de trabajo a demanda, y es estacional. Eso es una realidad. Aunque creo que es mejor trabajar cuatro meses que nada, o media jornada que nada. En todo caso, no es cuestión de buscar culpables de la situación, sino proponer mejoras. Un mayor tamaño de las empresas locales sería básico para mejorar la estabilidad del empleo.

— El turismo se dibujó como gran oportunidad para la economía provincial, ahora saltan las alarmas al bajar el número de turistas. ¿Qué papel debe jugar en la economía local?

— Es verdad que ahora se le ha dado más trascendencia al turismo, pero porque veníamos de no hacer nada durante demasiado tiempo. A poco que se ha hecho, con los atractivos de la provincia, esto ha empezado a funcionar. La llegada de este semiAVE también ha ayudado. Nos queda mucho, mucho, mucho por hacer; no podemos conformarnos con que el visitante llegue a León, pase una noche, vea la capital y se vaya. Tenemos una provincia maravillosa, y no la estamos explotando. Durante mucho tiempo los empresarios hemos reclamado estar en el Consorcio de Turismo, para que nos escuchen, somos los que nos jugamos el dinero en esto. Y no podemos olvidar el turismo idiomático, llevamos años pidiendo que se trabaje y se impulse. Hablamos un castellano muy puro, este tipo de turismo está dejando cantidades muy importantes en ciudades como Barcelona o Valencia, incluso Granada. Este turismo es un potencial de León.

— El CEL impulsó una asociación de hosteleros cuando la capitalidad gastronómica ya estaba en marcha. ¿La falta de implicación de los hosteleros ha sido un problema para aprovechar todo el potencial?

— Puede ser una de las razones. La capitalidad se podía haber hecho mejor, pero los resultados los veremos después. Podía haber habido más diálogo, pero la iniciativa es buenísima, y esperamos que no se quede en 2018; que el sello Manjar de Reyes siga haciendo muchas cosas y aprovechando toda la experiencia adquirida este año.

— ¿Considera que el año de la capitalidad gastronómica ha cumplido las expectativas?

— Nuestro pálpito, quizá porque lo deseamos, es que el proyecto va a continuar. Crear el logo de León Manjar de Reyes es una idea acertadístima de cara al futuro. Y será manjar de reyes 2019, 2020, 2021,... Tenemos que reinventarnos, nuestra despensa es fantástica. Hay que aprender de lo que se ha hecho mal y avanzar en lo que se ha hecho bien. Es importante abrir el espectro, con hosteleros, comerciantes, asociaciones de vecinos, empresarios,...

— ¿Qué propone para dinamizar el comercio ante el cambio de hábitos producido?

— En la asociación hemos estudiado mucho este tema, y nuestros asociados del sector están intranquilos. Tenemos claro que no tiene sentido culpar a plataformas como Amazon. Son empresas que se han adelantado a los tiempos, y los demás está claro que evolucionan o desaparecen. Y hay muchos comercios que se han sumado a las posibilidades que ofrecen estas plataformas, porque es la forma de sobrevivir no sólo en el comercio, sino en los hoteles, los servicios,... Es una realidad que está ahí, y hay que buscar el hueco en este nuevo escenario. La única herramienta que tiene el comercio tradicional frente a eso es la empatía, la atención, que creemos que se ha perdido, va a ser de nuevo el elemento diferenciador.

— ¿Considera que los retrasos en las obras comprometidas con la provincia lastran su crecimiento? ¿Qué proyectos le parecen más urgentes?

— Los retrasos desaniman, dar fechas que todas las administraciones incumplen. Acaba pareciéndonos una tomadura de pelo, que se prolonga durante años. Ahí están el AVE y sus continuos cambios, seguimos esperando la conexión adecuada con Asturias; ¿cuántas veces nos han prometido la León-Valladolid, que es nuestra salida?; la A-76 llevan 16 años exigiéndola desde El Bierzo,... El CEL siempre ha defendido la León-Braganza, desde Galicia hasta Andalucía hay un intercambio muy intenso, salvo en el tramo de Castilla y León, que vive de espaldas a Portugal. Por qué cerrarnos a eso. Seguimos esperando una explicación sobre Feve, los leoneses no podemos permitir lo que está pasando. Y menos con el gravísimo problema de la despoblación, que determina nuestro futuro. Tampoco podemos olvidar el aeropuerto, que se ha apoyado siempre como una vía de salida, cuando debería ser una vía clara de entrada. Está bien subvencionar los viajes para que los leoneses vayan fuera, pero sólo si en el vuelo de vuelta llegan extranjeros para pasar un tiempo en León. . Sin olvidar que puede ser perfectamente un aeropuerto de carga, porque tiene mercado; y estudiar que los hangares se utilicen como área de mantenimiento de aviones no comerciales. Y, si de infraestructuras hablamos, hay que exigir por ejemplo que los proyectos de la Ciuden se desarrollen, que la Ciudad del Mayor, o centro del autismo, o lo que sea, se ponga en marcha. No puede ser que a cada cambio de signo político se paralicen los proyectos sin sentido.

— En los últimos años se han incumplido todos los compromisos sobre el carbón, ¿merece el sector un final así?

— Es evidente que no se merece este final, y aquí sí podríamos mirar hacia atrás. Del sector del carbón se han aprovechado muchos, desde empresarios y trabajadores a políticos y no políticos. Y ahora nos alertamos. Quizá es tarde, parece que sí. Pero la reindustrialización de las cuencas tenía que haber llegado hace mucho tiempo, a alguien no le interesó hacerla. Debíamos tener una participación en el mix de generación para mantener la actividad.

— ¿Qué necesitan los empresarios para convertirse en el motor económico y social de la provincia, como usted propone?¿

— El empresario necesita una política de ayuda a la creación y el crecimiento de las empresas, y por supuesto de protección de empleo. Y no vemos una política clara en este sentido. Hay que convencer a las empresas con potencial de que salgan fuera, ponerles ejemplos de éxito. Por su parte el empresario debe mantener una ética y una responsabilidad social con su entorno, con la provincia. Si le ayudamos a que su empresa sea fuerte podemos exigirle esta responsabilidad. Por otra parte, es muy necesario un compromiso real y un plan de educación único y pactado. Los proyectos actuales no tienen relación con las necesidades de las empresas, los jóvenes salen de las facultades y la FP con una formación que no se adapta a lo que necesitan las empresas, mucho menos a lo que exigirán de cara al futuro. Hay que dar un vuelco también a la percepción social de la FP, donde la carencia es enorme respecto a las necesidades de las empresas.



