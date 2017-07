Una negativa que es «inconstitucional»

A. Calvo | león

Desde que llegaron a León, sus padres han estado «batallando» para conseguir la mejor educación para su hija, una joven que tiene un problema neurológico. Ahora, con su intento de conseguir cambiarla de centro para que continúe con sus estudios de Formación Profesional Básica para alumnado con Necesidades Educativas Especiales «ha llegado la gota que ha colmado el vaso». La joven realizó sus estudios de Enseñanza Básica Obligatoria en el centro Sagrado Corazón y a propuesta del centro y de su familia, inició estudios de FP Básica en un centro ordinario el curso pasado. Por cuestiones personales, apostaron por matricularla en un centro concertado de la Junta, próximo a su casa, para ir abriendo camino y, este año, su objetivo era que saltara al instituto Ordoño II, donde se oferta una formación específica para ella y que le permite continuar con los estudios que empezó el curso pasado.

La primera sorpresa llegó cuando no aparecía en la lista de admitidos —ni siquiera la lista era pública como en el resto de las titulaciones— y continúo tras las constantes entrevistas que su madre, con formación jurídica, ha realizado en tan sólo cuatro días con diferentes inspectores de Educación de la Dirección Provincial. Un cambio de legislación el curso pasado a nivel autonómico contempla que la única vía para acceder a la FP Básica es a través de la ESO. Sin embargo, Ángeles Goñi, la madre de esta joven que ahora no sabe qué podrá o si podrá estudiar el curso que viene, aclara que la Orden EDU/347/2016 vulnera la Constitución y contradice la Ley Orgánica de Educación así como la Lismi (Ley de Integración Social del Minusválido): «Están violando el derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución así como la Ley Orgánica de Educación con su última modificación para la mejora de la calidad educativa. Les niegan la educación inclusiva»

Ángeles Goñi también ha comprobado como en otras provincias de Castilla y León, son centros de educación especial los que, en el 80% casos, ofertan los ciclos de FP Básica adaptada, con lo que resalta que es «una contradicción» porque en todos ellos los alumnos estudian la EBO y no la ESO. «Han condicionado el acceso y han omitido introducir unos criterios como se contemplan en la Ley Orgánica como excepciones de edad, estudios y permanencia en el sistema», explica, para añadir que la Constitución y la Ley Orgánica «estarán siempre por encima de la orden autonómica que las vulnera».

Contradicciones

Su pelea para conseguir que su hija pueda estudiar lo que quiere no va más allá de conseguir una continuidad para lo que ya está haciendo, con la diferencia de que sea en otro centro. Se trataría tan sólo de un traslado de expediente. Sin embargo, todas las personas con las que hablado, no sólo de la Dirección Provincial de Educación, también de la Consejería de Educación, ponen como traba que su hija no ha cursado la ESO. «Incluso me han llegado a decir que no entienden cómo el curso pasado pudo iniciar la FP Básica», comenta, para preguntar qué ocurrirá con todos los chicos que están en la misma situación que su hija y que se han visto afectados por el reciente cambio de normativa.

«La filosofía de fondo de la Junta es que la Educación Especial es un compartimento estanco del que los alumnos no pueden salir», denuncia esta madre, que insiste en que esta premisa contradice la norma estatal y a la mayoría de las comunidades autónomas, que sí dan facilidades para cambiar de una otra. Después de encontrar todas las negativas en León y en Valladolid, la madre de la joven ya ha enviado un escrito al Consejo Nacional de Discapacidad para que se hagan eco de lo que está ocurriendo con su hija. «Yo entiendo que podrán exigir un plazo de adaptación o algún proceso, pero siempre debe existir un puente, porque hasta ahora si existía ese puente, aunque no estuviese regulado por norma autonómica», añade tras analizar y estudiar la normativa nacional y autonómica.

«Se trata tan sólo de un cambio de centro», insiste esta madre que tan sólo busca la mejor educación para su hija.