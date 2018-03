Niega haber intentado estrangular a su pareja y alega que ella se lesionó

La Audiencia León ha acogido hoy un juicio contra N.R.J., acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa con agravante de parentesco, supuestamente cometido al intentar a su pareja en una discusión en abril de 2016, lo que el acusado ha negado alegando que fue ella la que se lesionó.

En la vista que se ha celebrado esta mañana tanto el fiscal como la acusación particular han pedido nueve años de prisión, mientras que la defensa ha solicitado la libre absolución para el acusado, que ha respondido a todas las preguntas, ha negado los hechos y ha declarado que fue la víctima la que se causó lesiones con el fin de inculparle para buscarle "la ruina".



Según las calificaciones previas que ha expuesto el fiscal, los hechos ocurrieron el 21 de abril de 2016 en Ponferrada (León) cuando acusado y víctima iniciaron una discusión en el domicilio de ésta motivada por los celos del supuesto agresor.

El escrito refleja que el acusado rompió con sus propias manos un palo de fregona, persiguió a la víctima con dos cuchillos amenazándola con cortarse las venas si le dejaba y trató de tirarse por la ventana, algo que la mujer evitó.



Ya en el dormitorio, según el fiscal, el acusado trató de estrangularla hasta que perdió el conocimiento, tras lo que no le prestó auxilio ni alertó a los servicios de emergencias.

Cuando la víctima recobró la consciencia, el acusado le dijo que tenía que terminar lo que había empezado para no arruinarse la vida, según el fiscal.



El acusado ha negado estos hechos, ha dicho que fue ella la que amenazó con arruinarle la vida tratando de lesionarse apretándose su propio cuello con las manos.

También ha asegurado que la víctima perdió el conocimiento por un golpe que se dio en la cabeza al tropezarse con el somier de la cama pero que "fue un minuto" y por eso no la auxilió.



Según su relato, él no amenazó a su pareja en ningún momento con suicidarse y fue ella la que le propinó varios puñetazos y patadas en el transcurso de la discusión.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide 10.000 euros de indemnización para la víctima, mientras que la acusación particular eleva esa cantidad a 18.000