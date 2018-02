La nieve y el hielo colapsan la ciudad

L

a

nieve caída durante la noche ha colapsado esta mañana la ciudad. Es muy difícil circular en León, no solo en los accesos a la capital sino también en el mismo centro. La situación es especialmente complicada en zonas como Eras de Renueva donde se han formado grandes colas. También en la zona de Michaisa, en los accesos al colegio de los Agustinos.



Aunque el Ayuntamiento aseguró ayer que el dispositivo de emergencia por nevadas estaría activo toda la noche, las calles de la ciudad han amanecido con nieve y congeladas.



La situación es exactamente igual de complicada para los peatones porque las aceras están congeladas.



El PSOE ha denunciado ya la pasividad del Ayuntamiento y asegura que los retenes carecían de medios y no estaban por los barrios a primera hora de la mañana. El portavoz del PSOE, José Antonio Diez ha criticado la falta de previsión del equipo de gobierno ante la alerta de nieve y las bajas temperaturas, asegurando que era "sobradamente conocida" y que no se actuó de manera preventiva, pese a que la nieve comenzó a caer ayer por la tarde ya. La situación del tráfico es especialmente complicada en la avenida Reyes Leoneses, en el Crucero, en Armunia, Puente Castro y en Michaisa y el cruce de Oteruelo.



En la provincia hay numerosos puntos que exigen cadenas, entre ellos el puerto de Pajares y hasta las nueve de la mañana, había dificultades para circular por la autopista a Asturias.