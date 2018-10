"No existe esa persona". En la casa sacerdotal de Astorga donde reside José Manuel Ramos Gordón aseguran no saber de quién se trata. Y eso a pesar de que el pasado viernes, este periódico mantuvo una conversación con él tras realizar una llamada telefónica a la citada residencia. "Mire, yo soy la portera y soy nueva, así que no le conozco", repitió la persona al otro lado del teléfono con evidente sorna. "Aquí viven cuarenta sacerdotes con sus mamás", añadió la religiosa, que primero aseguraba no tener la lista de inquilinos para luego contradecirse y asegurar que Ramos Gordón no estaba en ella.

Fuentes de toda solvencia han asegurado, sin embargo, que José Manuel Ramos Gordón continúa en Astorga, si bien podría abandonar en los próximos días la ciudad.

Hay que recordar que José Manuel Ramos Gordón, condenado a diez años de reclusión en un monasterio a causa de los abusos sexuales cometidos contra un alumno del colegio Juan XXIII, sigue a día de hoy en Astorga, concretamente en la residencia de sacerdotes de la Diócesis.Ramos Gordón ha interpuesto un recurso contra la sentencia que podría tardar varios meses en resolverse.

En el fallo, anunciado el pasado 16 de septiembre por el obispo de Astorga, se subraya que Ramos Gordón cometió abusos sexuales en el Juan XXIII de Puebla de Sanabria entre los años 1981 y 1984. Esta segunda sentencia está provocada por la denuncia presentada por un alumno zamorano que estudiaba en el citado centro. La condena a diez años se debe a la reincidencia en las agresiones, si bien hay que recordar que el sacerdote había sido condenado en 2016 por agresión sexual contra dos alumnos del seminario de La Bañeza.