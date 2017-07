No existe ningún límite para llegar a la Universidad

A. Calvo | León

Son una veintena de alumnos de la ESO y Bachillerato de Castilla y León —y también una cordobesa— que durante esta semana compartirán experiencias recorriendo hasta el domingo los principales campus universitarios de Castilla y León. Son 18 jóvenes, todos con sus limitaciones y todos con sus potencialidades. No hay distinciones en el grupo que ayer hizo su primera visita en León —llegados de Burgos y de Salamanca— en la Escuela de Ingenierías, y que hoy se acercarán a la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales. Entre ellos hay una decena de chicos con alguna discapacidad, pero ninguno de ellos tiene por qué renunciar a una vida universitaria. Éste es el planteamiento de los campus inclusivos. Que ningún joven descarte estudiar un grado por tener una discapacidad sensorial, física o un trastorno de espectro autistas, por ejemplo. Los límites no existen para aquel que quiere estudiar una profesión a la que dedicarse en el futuro.

Alejandro Sanz tiene 17 años y lo primero que especifica es que no es el famoso cantante. Tiene claro que quiere hacer algo de Mecánica y ayer la charla que dio el subdirector de la Escuela de Ingenierías, Joaquín Barreiro, le hizo acercarse un poco más al grado, aunque sigue sin descartar la FP. El síndrome de Asperger no le impedirá aumentar sus conocimientos sobre los motores. Sandra es de Valladolid y ha superado la selectividad con más de un siete. Ya se ha matriculado en Derecho, el astigmatismo tampoco le supone una dificultad para ver su gran futuro como abogada. Miranda, a punto de cumplir los 16 años, aún no lo tiene claro, pero lo que sí ha aprendido en los cinco días que ya lleva en el campus es que «todos tenemos limitaciones y otras cualidades más desarrolladas. Todo el grupo es muy majo, no hay diferencias».