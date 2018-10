«No prestamos atención suficiente a los cambios que ya están implantándose»

MARÍA J. MUÑIZ | LEÓN

Javier Vega fue elegido por unanimidad el 19 de septiembre presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León, cargo que venía ocupando en los últimos meses. El empresario, al frente también de las patronales local y autonómica de la construcción, participa esta tarde en las jornadas sobre economía que organiza Diario de León en el Club de Prensa. Y pone en evidencia una de sus grandes preocupaciones: «No estamos preparándonos bien para los cambios que vienen, que ya están aquí». Cambios en la financiación, los modelos de pago,... «Las herramientas de seguridad globales van a cambiar todo el entorno». El blockchain será básico, «ya están firmándose préstamos, los bancos están preparándose para la transformación, se invierte mucho en su desarrollo. Y va a afectar a las transacciones económicas, a los contratos inteligentes,... Es necesario que lo asumamos y tomemos las decisiones necesarias».

— Ha conseguido después de casi 20 años unir las voluntades de sectores y asociaciones para presentar una candidatura única a la Cámara. ¿Cómo se logra este respaldo?

— No lo he conseguido yo, sino todos los que hemos intervenido. Los empresarios y los políticos, que también han apostado por ello. Porque era una demanda de la sociedad, un punto de encuentro común para impulsar los proyectos y al empresariado leonés.

— ¿Qué papel tiene que jugar la Cámara, qué hay que renovar?

— Hay que cambiar muchos aspectos, lo demanda la propia sociedad y la evolución de la economía, que va cada vez a mayor velocidad. Estamos incidiendo sobre todo en el mercado internacional, que es una de nuestras funciones principales. Pero también en el mercado interior, a través del apoyo al comercio. Y tenemos especial interés en la formación, que es el pilar básico sobre el que se asientan todos los cambios sociales. Los jóvenes tienen que estar adecuadamente formados, ni sobreformados ni infraformados. Los trabajadores, de todas las edades, han de tener la cualificación profesional necesaria para poder ejercer sus trabajos.

— Uno de los problemas actuales de las cámaras es la financiación, ¿cómo espera conseguir fondos para la institución?

— Es un problema desde que se eliminó el recurso permanente, en 2011. La Cámara de León había hecho bien los deberes y ha podido mantenerse. Las estructuras de las cámaras eran muy pesadas, se comían muchos recursos. Ahora no tenemos esa disponibilidad, así que se han producido ajustes de personal, de estructuras, y tenemos la promesa firme de la Junta de una dotación presupuestaria para mantener el funcionamiento básico de las cámaras. Eso nos ayuda. A partir de ahí tenemos que ser capaces de ofertar al empresariado las prestaciones suficientes como para que se incorporen a la Cámara con una cuota muy módica, que nos permita mantener el funcionamiento.

— ¿Cuáles son los proyectos de la Cámara para los próximos años?

— Estamos muy volcados en el Programa Integral de Cualificación y Empleo, llevamos formados más de 300 jóvenes este año, que están en el paro. Damos muchos cursos, los que ellos necesitan, en un amplísimo abanico de materias. Es una oportunidad para ellos, y además se les guía en la incorporación al mercado laboral. Y para incidir ahí estamos organizando las ferias de empleo, la primera fue un éxito, fueron más de 600 personas y se consiguieron unas 50 colocaciones. Ahora vamos a hacerla en El Bierzo. Tampoco dejamos de lado la exportación y la ayuda a las empresas para que se internacionalicen; ni el comercio, con distintas actuaciones. Con especial atención a los niños en todos los casos, para que se familiaricen con el mundo de la empresa.

— Todas las instituciones están recortando sus previsiones de crecimiento y advirtiendo de una ralentización económica, ¿cómo crees que puede afectar a la provincia?

— El año comenzó creciendo en algunos sectores y cayendo en otros. Si oyes a unas personas León parece Silicon Valley, y para otras estamos en el desastre. La virtud está en el término medio. León es una provincia normal, con recursos muy especiales y distintos, con sus posibilidades como otras zonas similares. Fuera de Madrid, País Vasco, Barcelona y arco Mediterráneo, el resto del país está en situación similar. Con un crecimiento de momento razonable, aunque el contexto internacional no está ayudando: las políticas proteccionistas de EE UU, la guerra de aranceles entre China y EE UU, la volatilidad de las monedas, el Brexit,... Puede haber un menor crecimiento, pero no podemos ser derrotistas, seguiremos en una línea razonable. Tenemos que ser optimistas, con los pies en la tierra. En León hemos de seguir apostando por lo que podemos hacer. Y hay determinados cambios que no sé si estamos asimilando. El comercio ha cambiado, no es el de hace 20 años, y no será el mismo dentro de 5 años. La fisonomía de las ciudades está cambiando, yo pregunto a los políticos cómo están afrontando el hecho de que cada vez haya más locales y más oficinas vacías, hay que dar una solución, que pasa por modificar los planes generales para dar versatilidad a esos locales. Si no, el aspecto que darán las ciudades será penoso. Y los cambios en urbanismo son muy lentos: el problema ya está ahí, vamos a darle solución. Como ocurre con las viviendas: hay millones de personas que viven solas, luego no necesitan pisos de cuatro dormitorios. Tenemos que abrir estos debates y pedir soluciones al mundo político, siempre aportando propuestas y sugerencias.

— ¿Cuál es la situación del comercio, está adaptándose a estos cambios de consumo?

— Creo que hay inquietud por adaptarse, y ahí es donde tiene que estar la Cámara. Tenemos que proteger el comercio de proximidad, pero es inevitable que Amazon venda. Como tiene que ser inevitable que se dé valor a la calidad, la atención y el servicio a la puerta. Por eso debemos promover cursos de habilidades sociales y profesionalización, también en hostelería, porque muchas empresas nos trasladan que la cualificación profesional en estos sectores no es buena. Otra forma de ayudar al comercio es rebajando las tasas que gravan la actividad del comercio de proximidad, o bonificar las licencias de apertura,... Necesitamos soluciones imaginativas para que no se pierda, siendo siempre conscientes de que el comercio digital es imparable.

— La actividad industrial se considera uno de los grandes déficits de la economía leonesa, ¿comparte este diagnóstico?

— La industria es la gran consumidora de mano de obra, y la necesitamos. Veo un gran déficit en la industria transformadora agroalimentaria. Nuestros productos y empresas del sector son punteros, se internacionalizan,... Pero deberíamos tener mas industria de este sector. Lo que es muy difícil es que venga una gran empresa industrial que apuesta por otros mercados.

— ¿Es una economía basada en las pymes capaz de generar un tejido industrial fuerte?

— Tenemos industrias estupendas, quizá no las valoramos lo suficiente. En la provincia hay empresas con enorme fortaleza, que crecen y que apuestan por León. Una micropyme no es capaz de un enorme desarrollo industrial, pero León está por encima de la media de Castilla y León en desarrollo industrial, y la Comunidad está por encima de la media de España. No seamos tan derrotistas, tenemos muchas empresas capaces de competir en los mercados internacionales. La pyme no puede sustituir a la gran empresa, hay que intentar que crezcan, pero sobre todo debemos proteger lo que tenemos.

— Con el sector energético en crisis (minería, eólicas,...) ¿cuáles son las fortalezas de la industria leonesa, más allá de la agroalimentación?

— Tenemos todo el tejido tecnológico, cuya facturación en la provincia es ya más que interesante; y el desarrollo farmacéutico, otro vector de futuro. León tiene el mayor número de reservas de la biosfera de Europa, y eso el turismo debe explotarlo; el anterior presidente de la Cámara, Manuel Lamelas, ya inició los planes para aprovechar que somos la provincia con más kilómetros de ríos trucheros del mundo, con técnicas como la mosca seca del Curueño, que conocen hasta el Nueva Zelanda. El Camino de Santiago es una enorme riqueza, que hay que cuidar para que el peregrino vuelva.

— ¿Es la logística una de las claves del futuro económico leonés?

— Convertirnos en el nudo de la logística del Noroeste de la península es fundamental, es uno de nuestros grandes valores. Al final se ha conseguido que el eje Atlántico tenga los ramales necesarios para el desarrollo logístico. El entramado ferroviario y las plataformas multimodales que debemos desarrollar van a constituir una base muy importante de futuro; y ya tenemos empresas muy importantes instaladas.

— ¿Cómo analiza la calidad del empleo, el incremento de la temporalidad y la precarización?

— Es un tema muy complejo. La temporalidad y la precariedad del empleo están íntimamente ligados a la formación. No sólo por falta de, sino por exceso. Cuando un arquitecto hace de peón no se beneficia ni la empresa ni el trabajador. El ajuste de la formación al puesto de trabajo es básico. Y también hay una carencia de formación en los trabajos. Por otro lado es mejor trabajar ocho meses que estar los doce en el paro. Lo ideal son los trabajos indefinidos, pero no es el momento. En eso tenemos que aprender de los jóvenes, los cambios no son tan estresantes para ellos.

— ¿Qué temas le preocupan además sobre el mercado laboral?

— Desde la Cámara estamos intentando colaborar en todo lo posible con las personas con discapacidad, dando cursos específicos, convenios con asociaciones,... La inclusión en el mundo laboral de las personas con discapacidad es una de las prioridades del mandato en la institución.