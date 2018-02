'No se la prestes a nadie': la campaña para atajar la picaresca en León con las tarjetas de aparcamiento para discapacitados

La concejala de Familia y Servicios Sociales, Aurora Baza, y el concejal de Seguridad y Movilidad, Fernando Salguero, presentaron la campaña "No se la prestes a nadie" sobre el uso responsable de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida a raíz del cambio de normativa europea que establece que la tarjeta está asociada a la persona y no al vehículo. La campaña de sensibilización comienza la próxima semana y se extenderá hasta el mes de marzo y está dirigida al público en general, y en particular, a los 1.176 leoneses que disponen de la tarjeta.

La campaña de divulgación se llevará a cabo con tres acciones fundamentales: envío de una carta informativa a los 1.176 usuarios de las tarjetas sobre las obligaciones y las sanciones por un mal uso, campaña de control de la Policía Local, e instalación de mupis informativos con el lema ‘No se la prestes a nadie’ así como distribución de folletos informativos para entregar a las personas con tarjeta de estacionamiento.

La tarjeta se concede a título particular e individual, por lo que es personal e intransferible y debe ser utilizada de forma exclusiva cuando la persona titular conduzca un vehículo o sea transportada en él.

La Concejalía de Familia y Bienestar Social, a través del Consejo Municipal para la Discapacidad, y la Concejalía de Seguridad y Movilidad y el Defensor de las Personas con Discapacidad han decidido poner en marcha esta iniciativa para concienciar a las personas y fomentar el respeto por las zonas delimitadas para el aparcamiento, así como el buen uso de las tarjetas específicas. En León la ORA es gratuita para las personas con discapacidad.

Junta de Gobierno Local

Por otra parte, el portavoz del equipo de gobierno, Fernando Salguero, informó de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local. Cabe destacar la aprobación de los Campus Deportivos de verano de 2018 con una oferta de 22 campus y 1.862 plazas: gimnasia rítmica, gimnasia artística, multideporte, voleibol, baloncesto, tenis de mesa, ajedrez, fútbol sala, balonmano, atletismo, bádminton, lucha leonesa, tenis, pádel y baby-sport. Los campus están dirigidos a niños y jóvenes leoneses, de lunes a viernes en horario de mañana y se desarrollarán en las instalaciones deportivas municipales. También se aprobó la actualización del Mapa Estratégico del Ruido y se recepcionó la obra del Palacio de Exposiciones.