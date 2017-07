«No sobrevive el más fuerte, sino el que más quiere vivir»

miguel ángel zamora | león

—Fue horrible mamá, nos tuvimos que comer a los muertos.

—No importa hijo, da igual. Volviste a casa.

A Roberto Canessa (Carrasco, Uruguay, 1953) la llamada le pilla en una apacible tarde de domingo. «Eso será en España, joven. Aquí todavía no hemos empezado a comer y quiero estar con mi familia. Llámeme dentro de una hora y media».

La conversación posterior es amena y agradable. Canessa sobrevivió a la tragedia de Los Andes. Un avión que transportaba 45 pasajeros de un equipo de rugby de Uruguay se estrelló en las montañas, camino de Chile. Sobrevivieron 16 que tuvieron que aguantar temperaturas de 30 bajo cero. Para subsistir, acabaron comiendo parte de los cadáveres de sus compañeros.

—Las referencias que tenemos de la tragedia la mayoría son las de la película ‘Viven’. ¿Se adapta mucho a lo que ocurrió en realidad?

—La gente me pregunta si fue tan horrible como sale en la película y yo les digo que lo que se ve ahí es la versión de Disney. Para nosotros fue mucho peor.

—¿Qué mensaje trae a León en su visita?

—Quiero que la gente sepa enfrentarse a la adversidad cuando todo está en contra. Aquel grupo humano logró sobrevivir al viento, al frío y a la nieve. Se trata de explicar a la gente que cada uno trepa su cordillera y la trepa como puede.

—¿Qué le hizo salir adelante en aquella situación?

—Acabábamos de ir unos días antes al entierro de un amigo mi madre y yo y la mujer estaba destrozada. Entonces mi madre dijo: «Si a mí se me muere un hijo, me muero yo de la tristeza». Y aquella responsabilidad que cargaba sobre mis hombros era demasiado fuerte como para rendirme.

—¿No está cansado de contar esta historia tantas veces?

—Bueno... Frank Sinatra también canta New York, New York cada dos por tres... la vida nos trae a cada uno una cosa. La alegría con la que me recibe la gente es muy importante. Ahora estamos presentando Tenía que sobrevivir, un libro en el que Pablo Vierci y yo hacemos un trabajo que explica cómo te condiciona la vida. Yo ahora soy cardiólogo infantil y tengo que explicar a los padres que sus hijos van a sobrevivir.

—El alud que les sepulta a los pocos días del choque ¿es ya el culmen de las desgracias?

—Ahí piensas que siempre se puede estar peor. Un preso que está en cadena perpetúa tiene agua y comida y un sitio donde dormir. A mí el alud me enterró vivo y estuve cinco minutos bajo la nieve intentando destapar la boca.

—¿Valoramos poco lo que tenemos en la vida?

—Sin lugar a dudas. No hay que esperar a que se te caiga el avión para darse cuenta para darse cuenta de que tenemos más de lo que necesitamos y hacemos menos de lo que podemos. Siempre.

—¿En algún momento lo dio por perdido todo?

—Muchas veces. Pero yo sabía que en 70 kilómetros al Oeste estaba Chile. Tenía que dar 100.000 pasos y cada paso me acercaba más a mi casa y a mi madre. No sobrevive el más fuerte, sobrevive el que más ganas tiene de vivir

—¿Hay algo más que el hambre detrás de la decisión de comerse a un compañero?

—Cuando acabaste la crema de huevo, cuando el cinturón sigue bajando agujeros... te vuelves loco. Yo no sé si está bien o mal. Sé que aquellos cuerpos tenían proteína y grasa y que si yo hubiera muerto, me habría gustado servir para que mis compañeros sobrevivieran.

—¿Qué se siente después de comer carne humana?

—Humillación y vergüenza. Pensé que me estaba denigrando a lo más bajo del ser humano, pero tenía que volver a ver a mi madre como fuera. Cuando estaba trepando por la cordillera pensaba: «Si miras atrás, sólo conseguirás un dolor de nuca». Vivimos intoxicados por lo material y eso nos anestesia de la verdadera esencia del hombre.