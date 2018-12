Nochebuena fue también para los ladrones en León

l. urdiales | león

Las fiesta navideñas también están señaladas en rojo en el calendario de actividad de los ladrones; especialmente, los especialistas en saquear domicilios y viviendas particulares, con provecho de la ausencia de sus inquilinos, previsible en las fechas de reunión y encuentro familiar en este periodo invernal festivo. Estas circunstancias envuelven el suceso que afectó a una familia leonesa la pasada Nochebuena, víctimas del robo de pertenencias en una vivienda situada en el centro de la capital. Los ladrones aprovecharon su ausencia para acceder al interior del inmueble tras forzar la puerta y emplearse a fondo para robar a su antojo. La incidencia suma en la relación estadística de hechos delictivos contra la propiedad, que suele incrementarse en esta horquilla de fin de año y fiestas navideñas; aunque, de momento, no es el caso que presenta la capital leonesa, donde las fuerzas de seguridad no han registrado mayor incidencia de este tipo de infracciones. A pesar de los hechos puntuales como el denunciado en la víspera de Navidad, y que ya investigan efectivos policiales, los responsables de la seguridad en la capital leonesa no aprecian un incremento especial relacionado con la época vacacional; y descartan de forma absoluta un repunte de la criminalidad que pueda llevar a hacer un análisis de situación en forma de oleada de robos. Al contrario, coincidieron en señalar que en los últimos días, y por coincidencia con la llegada del periodo navideño, la ciudad no sufre un incremento de este tipo de delitos con respecto a la media de intervenciones que prestan por ello durante el resto del año.

El periodo navideño forma parte de uno de los paréntesis preferidos por los ladrones para cometer sus fechorías; también, el catálogo de consejos que presta la policía a la ciudadanía para incrementar los límites de la prevención y salirse del centro de la diana de los delincuentes que detectan en las casas vacías el primer indicativo que empuja al allanamiento.

La policía advierte de que eventos, celebraciones y banquetes se aprovechan por parte de los delincuentes para conseguir sus botines, y equiparan los consejos de precaución a los que reparten en verano, otra época del calendario para extremar las medidas de prevención; por ejemplo, sortear la evidencia de que el domicilio está vacío.

Se aproximan jornadas que se distinguen por su aportación incomparable al relato de delitos contra la propiedad, el robo en casa habitada, los allanamientos; la noche de la cabalgata de Reyes, a una semana vista, se ha convertido en el día con más sucesos de este tipo en los últimos años; sin distinción entre grandes urbes, o ciudades medianas o pequeñas.

Los expertos en materia de seguridad ciudadana insisten en las medidas de prevención; que, en todos los casos, pasan por evitar dejar constancia que la casa está sin inquilinos dentro.