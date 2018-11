La nueva corriente es #pidouncambio

Todo empezó con un mensaje en Instagran y se ha convertido en una plataforma nacional a la que ya se han sumado varios comercios leoneses. La liberalización del período de rebajas en 2012 ha transformado al comercio es una sucesión de descuentos y llamamientos al consumo a la que difícilmente pueden hacer frente los pequeños negocios, que trabajan con márgenes estrechos. Muchos de ellos se han plantado, y a través de #pidouncambio reclaman además la adaptación del sector a un modelo de consumo más sensato y responsable.

Reclaman una regulación de las ventas de la moda que se adecúen al cambio climático: si ahora hace calor en septiembre no tiene sentido que los abrigos estén en los escaparates en agosto, y cuando llega el frío y comienzan a venderse se esté ya en campaña de descuentos. Se reclama también respeto para los clientes habituales, que no sean los que paguen más porque no consumen sólo con el reclamo del descuento.

La propuesta defiende además el comercio sostenible y responsable, no las tendencias que fomentan la compra compulsiva. Una moda y una experiencia de compra «ética, de respeto hacia quienes forman parte de su proceso».

MENOS VENTAS

El sector muestra también su preocupación por el retroceso del consumo en los últimos meses. El Índice de Comercio al por Menor dejó en septiembre un dato interanual de caída del 4% de las ventas (en Castilla y León, no hay datos desagregados por provincias); superior al descenso nacional. Cayeron las ventas en la alimentación un 3%, pero el resto suma un descenso del 6,4%.

La Confederación Española de Comercio destaca que afecta no sólo al pequeño comercio (-3,6%), sino a las grandes cadenas (-3%) y a las grandes superficies (-4,4%). Vestido y calzado cayeron un 8%, aunque el frío octubre ha permitido recuperar parte de las ventas.

La caída de la confianza del consumidor por la inestabilidad del país y las amenazas de recesión están en el fondo de esta situación. Un informe de Deloitte señala que el gasto de los hogares españoles en Navidad será algo menor que el año pasado.