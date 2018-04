La nueva dirección de Antibióticos no garantiza que su sede principal se mantenga en la ciudad

miguel ángel zamora | león

Pilar de la Huerta, Chief Executive Officer (CEO) de ADL Bionatur Solutions, la nueva denominación de la matriz en la que se integra la antigua Antibióticos (ahora Antibióticos de León-ADL), eludió ayer concretar si la sede de la firma principal que absorbe a las tres filiales va a estar ubicada en León cuando se produzca la fusión y la salida a bolsa.

«Evidentemente, ahora mismo la sede está en Jerez de la Frontera porque como esto es una adquisición inversa, nosotros nos hemos metido en el paraguas de lo que ya había», explicó de la Huerta. «Bionaturis ha cambiado su nombre a Bionatur Solutions y esa sede está en Jerez, pero la definitiva la estamos estudiando y de momento no se ha tomado ninguna decisión», explicó en el transcurso de la rueda de prensa que convocó ayer la compañía para dar a conocer sus planes de futuro.

«Ahora mismo el grupo está en Jerez. ADL Biopharma está en León y eso no se va a cambiar pero es verdad que el grupo está en Jerez. ¿Qué vamos a hacer? Pues estamos estudiando cuál puede ser la mejor localización geográfica para que la entidad que cotiza en bolsa ubique su sede social. Esa parte está en estudio y en los próximos meses decidiremos».

Preguntada la CEO sobre la especificación legal que obliga a establecer la sede de una empresa donde se encuentra su administración, respondió en los mismos términos: «Al final, cuando consigamos reestructurarlo todo de una manera optimizada, para el funcionamiento de las compañías, la idea es que la que cotice en bolsa sea un holding de participaciones de las que cuelgan de ellas. Las actividades, se desarrollarán en el sitio geográfico en el que están. Digamos que la actividad empresarial de Bionaturis como negocio seguirá en Jerez igual que la nuestra seguirá en León. La holding corporativa no tendrá actividad empresarial propia y esa es la que estamos decidiendo dónde se instalará. Eso dependerá de los pros y las contras que en muchos aspectos suponga cada una de las ubicaciones geográficas».

Respecto a la posibilidad de que Black Toro trate de recuperar por la vía de las plusvalías la inversión realizada, De la Huerta fue cautelosa pero optimista: «Creo que tiene esperanza en nosotros y confianza en que el valor crezca sustancialmente en los próximos años. No creo que a corto plazo vayan a desinvertir. El objetivo de cualquier fondo es ese, no os vamos a engañar. Un fondo no es un socio industrial, pero no es una expectativa de ellos desinvertir en un plazo de año y medio o dos años. Todo dependerá de cómo evolucionen las acciones o de la aparición de una buena oferta».

El valor de las acciones «crecerá conforme lo hagan el negocio, la generación de beneficio y las expectativas de negocio asociadas». Los objetivos de la nueva ADL Bionatur Solutions a corto y medio plazo se centran en el comienzo de cotización de ADL Bionatur Solutions y la creación continua de valor para sus accionistas, así como la consolidación de los actuales mercados en los que operan ADL Biopharma y Bionaturis y la apertura de nuevas oportunidades de negocio, en especial en la Unión Europea, EEUU y el continente asiático, según los planes de la compañía.