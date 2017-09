Las nuevas medidas antiterroristas en la ciudad implicarán a la Policía Local

álvaro caballero | león

Con el pretexto del operativo especial para las fiestas de San Froilán, los representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Policía Local abrieron ayer el camino para abordar «la necesidad de incrementar la coordinación y colaboración», como coincidieron en apuntar la delegada del Gobierno en la comunidad, María José Salgueiro, y el alcalde, Antonio Silván. La apuesta, abundaron, hará que el cuerpo municipal se implique en el diseño de las medidas en la lucha antiterrorista para aprovechar su «mejor» conocimiento de la ciudad.

Con la junta local de seguridad como lugar de encuentro, Salgueiro concedió que «se entiende que nadie mejor que la Policía Local conoce cómo está su ciudad, cuáles son las zonas que necesitan un mayor refuerzo y cuáles implican un mayor peligro por las circunstancias que se pueden dar». «Es importantísimo tener esa información para poder actuar y llevar la tranquilidad a los ciudadanos», recalcó la delegada del Gobierno en la comunidad, después de citar que «como consecuencia del atentado de Barcelona se ha mantenido la alerta 4 reforzada». Dentro de ese refuerzo, reseñó la representante estatal , «se tienen en cuenta una serie de medidas que se tienen que tomar, como reforzar aquellos lugares dentro de las ciudades donde se produce masificación y donde en determinadas situaciones o momentos turísticos por excelencia se acumula más gente».

Estas medidas se enmarcan de todos, como expuso Salgueiro, en el contexto de «una ciudad segura para vivir, para visitar y para iniciar el Camino de Santiago». Para apoyar su sentencia, la delegada exhibió que «la comparativa, a 15 de septiembre de 2017», muestra que «los índices de criminalidad se han reducido un 3,45%». «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local están trabajando en el buen camino», resolvió.

La búsqueda de la coordinación contrasta con la disolución de la sala conjunta de vigilancia nocturna, aunque la delegada estatal quitó importancia a la decisión al atribuir al hecho a «una reestructuración de la Policía». «No existe un déficit de coordinación. Que no se tenga sala conjunta no significa que la coordinación no exista, sino que existe igual», defendió.

Al empeño de «transmitir el mensaje de tranquilidad y seguridad» se sumó el alcalde. Silván insistió en que, «aunque los momentos no son fáciles, León sigue siendo una ciudad segura y eso tiene un resultado que obedece a suma de esfuerzos y permanente colaboración». «Tenemos que mantener entre todos esta bandera nuestra», concedió el primer edil de la corporación municipal, quien ofreció toda la colaboración del Ayuntamiento para consumar el aumento de la colaboración y la coordinación de los diferentes cuerpos de seguridad.