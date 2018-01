El nuevo conservatorio estará preparado para que los alumnos cursen también la ESO

A. Calvo | León

El nuevo conservatorio que se levantará en la parcela de La Palomera ya estará preparado para que los alumnos de enseñanzas musicales puedan cursar también en el centro sus estudios de la ESO, aún obligatorios. Está previsto que en el 2021 el nuevo centro leonés abra sus puertas si se mantiene el ritmo previsto hasta ahora, ya que en breve se resolverá la adjudicación del proyecto básico, que determinará el diseño del edificio basado en los requisitos impuestos por la Consejería de Educación. El director general de Política Educativa Escolar, de la Junta, Miguel Vega, explica que el nuevo centro permitiría que los alumnos compaginen en el centro sus enseñanzas ordinarias con las de régimen especial y «ofrecer una oferta complementaria». Esta posibilidad queda abierta para el futuro, ya que según explica Vega, «es una demanda histórica de las familias, porque los alumnos hacen un sobreesfuerzo enorme y tienen una carga lectiva muy grande», a lo que se suman los desplazamientos. Los pasos para que los centros de enseñanzas artísticas de la comunidad puedan avanzar en este proceso «serán secuenciales», aunque un primer paso podría ser que, antes de que ambos estudios se den en un mismo edificio, exista una complementariedad de materias con institutos de referencia, que previsiblemente podría comenzar a realizarse a partir del próximo curso.

Vega también anuncia que la Junta de Castilla y León contará con 1,5 millones de euros que se destinarán a equipamiento del nuevo conservatorio. Ya el consejero de Educación, Fernando Rey, había insistido en que era tan importante «cuidar el continente como el contenido» del nuevo espacio educativo y con el nuevo montante se busca complementar y aumentar el material y el mobiliario del nuevo conservatorio leonés. Vega incide en que actualmente se está en la fase de valoración de ofertas, porque desde la Administración ya se ha lanzando el anuncio. El objetivo es ver las necesidades que surgirán tras el traslado, por lo que ya se están analizando también los recursos actuales. El responsable de la Junta indica que al ser material e instrumentos muy concretos se trata de un proceso complejo.

El nuevo conservatorio de la capital leonesa cuenta con un presupuesto de más de 6,7 millones de euros que permitirán levantar en la parcela de La Palomera, que tiene más de 8.700 metros cuadrados, «un edificio sostenible, cumpliendo toda la normativa europea y, por tanto, con un consumo casi nulo». En este sentido, Vega remarca que el edificio actual de Santa Nonia no es comparable con el nuevo que se levantará en La Palomera. «Son edificios de épocas diferentes y construidos con normativa y parámetros diferentes», explica, en relación al gran espacio con el que cuenta el actual para las circulaciones, como pasillos y escaleras, «que implican un alto coste enérgetico». «Las superficies no son comparables. El nuevo edificio responde a las necesidades, pero con una concepción diferente del uso de los espacios», sentencia, para añadir que conseguir que el uso racional, cumpliendo con toda la normativa, no afecte a la docencia, «ha sido lo que más tiempo ha llevado del estudio técnico».

El coste medio del metro cuadrado del conservatorio leonés será de 1.485 euros, frente a la media de 1.223 del resto de los conservatorios construidos por la Junta en el resto de la comunidad autónoma. El director general de Política Educativa Escolar también remarca que los requisitos de la consejería en cuanto a calidades son muy altas: «Exigimos calidades constructivas muy por encima de la media porque redunda en el confort de los usuarios del edificio», asegura.

«Con la experiencia vamos mejorando nuestro trabajo y el conservatorio de León tendrá algo con lo que no cuenta el resto de los centros», asegura Miguel Vega en relación a los 120 metros cuadrados que ocuparán la sala de usos múltiples diseñada y que permitirá «una mayor flexibilidad de los espacios», sin tener que ocupar el auditorio del centro, como hace el resto de conservatorios de la comunidad.

En el proyecto básico realizado por la Junta, se prevé un edificio de 4.244 metros cuadrados, de los que la superficie útil superará los 3.690 metros cuadrados. Sin embargo, no descarta que puedan aumentar, «hasta un 10% más», como ya ha ocurrido en otros proyectos, en los que se han ampliado los metros cuadrados iniciales una vez que los arquitectos han pasado las condiciones básicas del proyecto a la realidad.

La Diputación y la Junta negocian actualmente un nuevo plazo de cesión del edificio de la calle Santa Nonia. La institución provincial acaba de mandar una propuesta a Valladolid, que plantea dos cursos más —uno de ellos el actual— más uno de prórroga y contraprestación económica destinada al plan de mejora de colegios rurales.