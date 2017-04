El nuevo general de Artillería reclama más medios y renovar los existentes

miguel ángel zamora | león

El general de brigada Luis Carlos Torcal Ortega, nuevo responsable del Regimiento de Artillería de Campaña de El Ferral y Comandante Militar de León, reivindicó la necesidad de contar con los servicios de los artilleros en el escenario militar del momento y destacó la importancia de renovar los medios actuales y dotar de otros nuevos para este cuerpo del Ejército de Tierra.

«Es indudable que la artillería de campaña requiere para el cumplimiento de su misión un equipamiento adecuado, disponer de adecuados sistemas de mando y control, renovar el material autopropulsado, dotarnos de municiones de altas prestaciones y contar con medios adecuados para la vigilancia del campo de batalla y la evaluación. Tras una época en la que algunos llegaron a dudar de la necesidad de contar con medios artilleros, al menos en la cuantía actual, la realidad de los conflictos modernos nos demuestra que el apoyo del fuego proporcionado por la artillería es más fundamental que nunca», aseguró. «La artillería necesita material que existe en el mercado. Igual que ya nadie plantea desplegar combatientes sin vehículos de protección y sistemas de control, tampoco se puede concebir el apoyo del fuego sin contar con medios modernos».

Torcal procede del Regimiento de Artillería Antiaérea número 74, con sede en la base de El Copero, ubicada en Dos Hermanas (Sevilla), donde ostentaba el empleo de coronel. Agradeció en sus primeras palabras al general Varela, Jefe del Estado Mayor del Ejército, y a su antecesor, el general Domínguez Buj, la confianza depositada en su persona. «Este puesto que voy a ocupar es el sueño de cualquier oficial de artillería».

ESPÍRITU DE APOYO

«La defensa de puntos vitales de nuestra costa y la defensa de sus aguas cercanas son necesidades plenamente vigentes», aseguró. «No menos trascendente es potenciar el espíritu de apoyo que ha caracterizado siempre a la artillería. Tenemos que tener flexibilidad para estar siempre donde se nos requiere. Los procedimientos deben adaptarse al producto final ofrecido y potenciar esa mentalidad será un objetivo para mí».

En su primer discurso reflexionó sobre tres valores esenciales: En primer lugar el amor sin límite a España. «Todo por la patria hasta la propia vida si fuese menester. En segundo lugar, la disciplina, que es un rasgo inequívoco de nuestra institución. Nos aporta un plus de eficiencia ante los problemas. Y en tercer lugar la lealtad al superior, que no se debe de confundir con el servilismo, sino el esfuerzo por conocer sus propósitos y ofrecerle el mejor asesoramiento con franqueza. Si alguna vez no estamos de acuerdo, debemos hacerlo saber, pero tomada la decisión por parte del superior, hay que hacerla nuestra», manifestó.

«La toma de decisiones», explicó «encuentra a uno solo, y siempre debe de quedar la íntima satisfacción del deber cumplido por honestidad e integridad». solicitó a sus nuevos compañeros ayuda «en el ejercicio de ese mando. La responsabilidad no es negociable ni compartible. Yo os diré el qué, pero nunca os detallaré el cómo. Estáis instruidos para alcanzar la excelencia cada uno en su puesto. No puedo saber más que vosotros en cada uno de vuestros cometidos. Yo me esforzaré para que sigáis funcionando de forma coordinada, como un director de orquesta. La vida militar me ha enseñado que mandar es servir».