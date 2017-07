El nuevo modelo de FP Dual lima distancia entre formación y empresas

A. Calvo | León

La distancia que existe actualmente entre los centros y los profesores de Formación Profesional y el tejido empresarial se reduce con el nuevo modelo de FP Dual propuesto por la Junta de Castilla y León. Así lo puso ayer de manifiesto el consejero de Educación, Fernando Rey, en la jornada organizada por Diario de León La FP Dual y su conexión con la empresa, que acercó a los dos pilares fundamentales de este planteamiento que tiene como objetivo final una mayor empleabilidad de los alumnos formando perfiles demandados por las empresas.

La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo, fue la encargada de presentar el seminario que se celebró en el aula de la Uned de Trobajo del Camino, destacando que la FP Dual «es una oportunidad formativa y laboral para los jóvenes en un momento de especial dificultad», como consecuencia de la crisis económico que ha elevado la tasa de paro juvenil. Aún así, también avanzó que la colaboración y la conexión entre los centros no debe dejar de banda a los adultos y remarcó que aunque «aún queda mucho camino por recorrer, el objetivo común es ofrecer una oportunidad a una salida profesional cualificada».

Un centenar de personas entre representantes del ámbito educativo y del empresarial, además de miembros del Ejército, donde ya se desarrolla «una exitosa» FP Dual como la que reciben los alumnos de la Academia Básica del Aire, asistieron al encuentro para conocer en profundizad el nuevo planteamiento que incluye la remuneración de las prácticas para los alumnos y la implicación directa de la empresa en su formación durante su estancia. El próximo sábado, tal y como se recordó desde la Consejería de Educación, finaliza el plazo para que los centros de FP y los institutos en los que se imparten ciclos formativos presenten a la administración los proyectos de FP Dual que quieren desarrollar el próximo año, ya acorde con el nuevo Decreto aprobado por la Junta.

«La conexión entre los centros y las empresas y la empleabilidad marcará el futuro, por eso es básico que todos sumen porque todos los esfuerzos en este sentido son pocos. Es necesario prestar atención a la Formación Profesional», destacó el director de Diario de León, Joaquín S. Torné, encargado de presentar al acto, tras apuntar también la necesaria implicación de la Universidad en este proceso que supone un nuevo modelo y un cambio de los planteamientos tradicionales en materia de FP.

Las empresas deberán dar de alta a los alumnos en la Seguridad Social aunque tendrán una bonificación del 100% y «no serán una mano de obra barata», como especificó el director General de Formación Profesional y Régimen Especial, Agustín Sigüenza, quien también intervino en el debate. «Hay que poner un poco de orden, teniendo como modelos sistemas europeos que dan buenos resultados», dijo para defender la propuesta alegando que el nuevo planteamiento es válido tanto para las pequeñas como para las grandes empresas y que la formación Dual «añade un plus al alumno, que es lo que busca la empresa, la especialización». Los profesores no perderán horas de clases e incidió en que la compensación económica es una garantía de calidad. «El estudiante aprende lo que no puede aprender en el centro», explicó en relación a esa especialización.

FERNANDO REY

«Es formación práctica pero en un periodo más largo»

El consejero de Educación, Fernando Rey, destacó que la jornada buscaba «seducir» a todos para que apostasen «por un cambio de modelo», en el que los alumnos están tan sólo tres meses de prácticas en las empresas. «La FP Dual, es formación, pero durante un periodo largo, por lo que la empresa se convierte en co-formadora y tiene que abonar una pequeña contraprestación al alumno, no menos de 350 euros», explicó, para incidir en que desde la Administración se ha reducido al máximo la burocracia para incentivar la participación de las empresas y remarcó: «Entre las ventajas que tiene la Dual para las empresas está que éstas se ahorran los costes de selección, porque van a tener a los mejores estudiantes y van a ver cómo evolucionan. La empresa gana, pero también debe implicarse».

«Es necesaria también un cambio de mentalidad en los centros, porque la conexión con la empresa obligará a ajustes de organización que no son fáciles. La Dual supone un cierto desafío para los profesores que deben salir de su zona de confort», remarcó el consejero, quien añadió que los estudiantes también deberán cambiar su planteamiento actual ya que necesitará «más tiempo, más formación y tendrá más exigencias».

Rey precisó que en España, el modelo más desarrollado de FP Dual es el del País Vasco, donde hay un millar de alumnos, frente a los 300 de Castilla y León. El objetivo planteado por su equipo es equiparar las cifras al final de la actual legislatura. Para animar a los docentes, desde la Consejería de Educación «se está haciendo un análisis para reconocer el esfuerzo del profesor» que apueste por la Dual. «Empezarán unas empresas y otras lo irán viendo interesante», comentó en relación al pasó que deberá dar el tejido empresarial, principalmente las pequeñas y medianas empresas, a las que anunció que desde la consejería se está trabajando para ofrecerles recursos y apoyos pedagógicos, ya que alguien desde la empresa debe convertirse también en tutor de los alumnos, de igual forma que lo hacen los profesores en el aula. «Todo el mundo gana con la FP Dual», sentenció.

JAVIER CEPEDANO

«La apuesta debe ser desde el primero para lograr la experiencia»

«Este planteamiento era necesario para el mercado empresarial». El presidente de la Fele, Javier Cepedano, aseguró que «no existe conexión entre los centros, los profesores y el alumno con el mundo empresarial, porque no hay coordinación entre las materias que se imparten». Así, especificó que en algunos casos la formación es «arcaica» y que los alumnos llegan a los centros sin conocimientos actuales. «El profesorado debe adaptarse a la realidad del mundo empresarial y el alumno debe tener conocimiento de lo que quiere. Por su parte, la Administración debe trasladar la necesidad de la FP Dual», aseguró para añadir: «La empresa es la más culpable, porque exige más, ya que tres meses de prácticas no son suficientes y la FP Dual debe encajar desde el primer curso para darle al alumno la experiencia y que se pueda quedar en la propia empresa o salir al mercado laboral». Así, también reconoció la importancia de que la empresa «se implique» en la formación en qué formación se da.

Entre sus propuestas, que se amplíen los sectores y se apueste por los polos con los que cuenta la provincia como la biotecnología, las TIC’s o la agroalimentación. «El decreto regula la convivencia porque nos falta comunicación», defendió el portavoz de los empresarios leoneses.

JOSÉ RAMÓN CHACÓN

«La experiencia de tres años hasta ahora es muy positiva»

En el Centro Integrado de Formación Profesional Ciudad de León llevan tres cursos desarrollando la FP Dual. «La experiencia hasta ahora es positiva, hemos ido poco a poco, pero el resultado final, el objetivo, se ve en la colocación de los alumnos», defendió el director del centro, José Ramón Chacón, quien concretó que la «desregulación» existente hasta ahora también había tenido su lado positivo porque los centros pudieron ir desarrollando sus proyectos individuales. «Con la nueva regulación, quedan marcados los aspectos más importantes», destacó, en relación a la flexibilidad que confiere la norma para el desarrollo de la formación de los alumnos en las empresas y «a la importancia que se le da al tutor de prácticas», a quien también se le exige una formación.

Chacón matizó que a las empresas les falta formación sobre la FP Dual y que los centros tienen «verdaderos problemas» para encontrar colaboración en el tejido empresarial «porque supone un compromiso especial». Así, defendió la idea de la beca, porque a los alumnos les supone una motivación y el empresario también les puede exigir un poco más de implicación, «porque también requiere un compromiso por parte del alumno».

JUAN FRANCISCO GARCÍA MARÍN

«La FP es tan buena formación como la Universidad»

«La coordinación entre las empresas y el centro exige muchas horas de trabajo», reiteró el rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, quien incidió en la idea planteada por todos los ponentes de desterrar el antiguo planteamiento de que la FP era para los alumnos que no podían llegar a la Universidad: «La Formación Profesional es tan buena como la Universidad». Eso sí, remarcó que no se debía regresar al viejo modelo de los aprendices, por lo que reclamó «una tutela de los alumnos que garantice que todo se haga correctamente» e hizo un llamamiento a la Administración para que aumente personal y presupuesto.

RAQUEL SANTA MARÍA PANIZO

«Hay que motivar al alumno y la beca es importante»

Lo primero que hay que explicar al alumno «es que se trata de una inversión de su tiempo, para aprender. Que debe exprimir al máximo cada minuto porque le vendrá bien para su futuro, como la asistencia a clase». La jefa de Servicios de Brico Depot, Raquel Santa María Panizo, ya cuenta con alumnos tutorizados de FP Dual. Matizó que los alumnos, cuando llegan a su empresa, «muchas veces no saben lo que quieren» y carecen del hábito de trabajo. Sin embargo, apostó por ir dándoles poco a poco responsabilidades, «para que sepan para qué están allí» y cojan experiencias como colaborar, trabajar en equipo o desenvolverse en situaciones complejas. «Es necesario motivarles y la remuneración es importante», destacó, tras explicar que para la empresa es positivo porque en poco tiempo son un plus y comienzan a trabajar como un empleado normal, aunque sigan siendo estudiantes que continúan su formación. «Todos vienen a aprender, porque de la teoría a la práctica hay un abismo, vienen a equivocarse a preguntar y es necesario motivarles porque para el resto son como un trabajador más», especificó esta defensora de la formación en la empresa.

«Es mucho más efectivo que una entrevista, porque vas viendo como reacciona, como aprende, los fallos...», defendió Santa María Panizo, quien recordó que tras su periodo de formación, de entre seis y nueve meses con jornadas de siete horas, los alumnos pueden incluir en su currículo que han estado trabajando en su empresa, a lo que se añade una carta de recomendación, a lo que sumó los contactos laborales que adquieren durante su periodo de prácticas duales. «A nivel profesional y personal es muy enriquecedor», concluyó para animar a los empresarios a que se sumen a esta alternativa.