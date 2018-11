«Nunca he recibido una consigna para que el Incibe salga de León»

miguel ángel zamora | león

La tertulia El Filandón, organizada por Diario de León y La 8, versó ayer sobre las cuestiones referentes a la seguridad en la red.

«Es un proyecto de León para León»

«En 2014 me incorporé como director de Operaciones. Cuatro años después Incibe es internacional por ley, no por apoyo del Gobierno. Y no tiene ninguna intención de irse de León. Es un proyecto internacional con sede en León, que es mejor que ser un proyecto de León para León. Nunca he tenido una consigna de que me hayan dicho que vamos a irnos de León. Al revés, hay que crecer aunque a veces nos ha faltado explicar mejor lo nuestro. El Summer Boot Camp no existía hace tres años y ahora es una referencia mundial. Quizá nos faltó explicar mejor el Cibercamp. Se diseñó para llevarlo a todos los rincones del país y este año fue a Santander y a Málaga. Lo más importante se hace con los ingenieros que trabajan en León».

Aumento importante de plantilla y presupuesto

«Se nos ha aprobado un aumento de 70 personas a tres años, lo cual significa un incremento del 70% en la plantilla. Es un plan ambicioso. Además del personal, también se exige aumento de capacidad industrial. Es el segundo presupuesto más grande de la historia del Incibe con 23 millones, que permitirán crecer a la institución».

«Trabajamos muy de cerca con la Universidad de León»

«Aun siendo un instituto nacional, debemos trabajar con todas las universidades de España, pero con la que más trabajamos es con la de León. Todos los ingenieros que estudian una ingeniería tienen trabajo. La UE exigirá un millón de profesionales en las nuevas tecnologías en ciberseguridad o en tecnología».

Una herramienta nueva para atacar la pederastia

«La inteligencia artificial es el futuro de nuestro país y de muchos más. Un equipo de la ULE ha aplicado sus conocimientos a una herramienta que permite a la Policía Nacional identificar a pederastas. La delincuencia cibernética no es muy diferente a la real. Los grupos criminales invierten dinero en conseguir beneficios. Las grandes empresas invierten más dinero. Ellos van por delante porque las víctimas son los ciudadanos».

Concienciarse de que se necesita la ciberseguridad

«La mala noticia es que si usamos tecnología tenemos que saber de ciberseguridad. La buena es que es algo mucho más cercano de lo que parece y muy fácil. Hay que conseguir la misma confianza en la vida real y en la cibernética: antivirus actualizado, poner al día las actualizaciones y no compartir las contraseñas».

Oferta de empleo a corto plazo más que notable

«De aquí a final de año lanzaremos 44 plazas y hemos tenido más de 700 candidaturas. Hay mucha demanda de profesionales. Interesa la actividad que en el sector privado no se podría desarrollar, aunque los profesionales cobran más. La Universidad tiene un máster que genera cantera y una parte va a venir al Incibe. El año pasado la convocatoria era de 27 personas y la mayoría eran de León».

Percepción interna y buena imagen externa

«La gente de fuera ve a los leoneses mejor de lo que se ven ellos mismos. Estamos haciendo actividad internacional y al Incibe se le reconoce como una entidad de carácter internacional».