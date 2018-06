Las obras de Ordoño bajan los beneficios del comercio hasta un 40%, según el PSOE

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, lamentó ayer la duración de las obras de Ordoño II, cuya finalización está prevista para el 26 de julio después de más de ocho meses de trabajos y criticó las pérdidas que están ocasionando a los comercios de la céntrica arteria de la capital, que cifró en torno al 40% en los peores casos.

«No es lógico que una obra de 429.000 euros tenga un periodo de ejecución de ocho meses. El Parador de San Marcos tiene una dotación de 20 millones de euros y se va a ejecutar en catorce meses y la integración del AVE serán 50 millones de euros y estará lista en veinticuatro meses. Es una negligencia para el mantenimiento de la ciudad. Para este viaje no necesitábamos estas alforjas», criticó el portavoz.

«Hemos tenido numerosas quejas de los comerciantes. Son gente que vive al día y tener estas pérdidas tan prolongadas les pone en una situación límite», señaló después destacar dos perjuicios notables e importantes que han causado las obras: «Han coincidido con la Capital Española de la Gastronomía y con las fiestas de León. No puede ser que unas obras que se adjudicaron en octubre no hayan comenzado hasta enero. La Federación Leonesa de Empresarios ya ha expresado también su malestar y no es para menos», aseguró. El pliego de condiciones primaba el ahorro económico en los costes sobre la eficacia en la realización de las tareas. «Quizá hubiera sido más conveniente haber dado más puntuación al periodo de ejecución. Puede que hubiese salido menos barato, pero las obras ya estarían terminadas».

TODO PARA NADA

También lamentó el portavoz que todas estas molestias hayan sido en vano. «La avenida va a quedar igual que estaba y los leoneses van a notar solamente que habrá un aglomerado en vez de un adoquinado. Y además, en la zona del párking de Ordoño II se habían anunciado una serie de actuaciones que no se han acometido. Ni una sola».

El portavoz reiteró su crítica política contra el alcalde y el equipo de gobierno: «Es otro ejemplo de la falta de compromiso de Silván» y se quejó de la falta de reacción de sus integrantes.