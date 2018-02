Obras en Ordoño: la historia interminable, según el PSOE

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, destaca que las obras de asfaltado de la calle Ordoño, “la obra más emblemática de este equipo de gobierno está camino de ser la más problemática y costosa para los vecinos, además de caótica y eterna”. Una obra, explica Diez, que pone de manifiesto además la sumisión del PP a los caprichos de Ciudadanos que tras un primer acuerdo se negó a la necesaria peatonalización de la calle.

Diez explica que “una actuación que no va más allá de un mero cambio de pavimentación va a llevar al corte de la calle más céntrica de la ciudad, en pleno año gastronómico, durante más de ocho largos meses y va a suponer el pago de más de 400.000 euros. Pero no hay más que pararse a ver el ritmo de la ejecución para no entender el plazo tan desmedido de la misma y el corte de tramos que no coinciden exactamente con unidades importantes de obra. Ello está conllevando de forma injustificada molestias al tráfico y, sobre todo, a los vecinos y ciudadanos que utilizan esta importante arteria con ruidos y polvo que se alargarán por mucho más tiempo del necesario”, subraya Diez.



El portavoz socialista subraya que tampoco se entiende el aplazamiento del tramo más importante de la adecuación, el coincidente con el aparcamiento entre la calle Alcázar de Toledo y la Glorieta de Guzmán el Bueno. “Seguimos sin conocer los detalles de la participación de la concesionaria del aparcamiento, que sabemos que lo es por la leyenda de sus tickets que cobra la estancia pero no realiza ninguna actuación que mejore el aspecto deplorable de esta instalación municipal céntrica con el beneplácito y la omisión de exigencias del equipo de gobierno”, precisa Diez.

De hecho, tal y como ha podido saber el PSOE, tras solicitar una copia de los requerimientos de la deuda a la empresa concesionaria, se desvela que no existe ningún requerimiento judicial y que el pago de la deuda -que supera el 1,7 millones de euros entre canon, obras pendientes, garantía e intereses- está pendiente pese a que la subrogación a la nueva concesionaria tiene fecha de abril de 2017. Este informe desvela asimismo que la empresa presentó un recurso el pasado mes de julio negándose a asumir las obligaciones impuestas por el PP para la adjudicación, recurso que aún no se ha respondido medio año después por parte del Equipo de Gobierno lo que, evidentemente, supone una falta de vigilancia de los derechos de los leoneses.