«Ofrecemos una plataforma on line de formación en hostelería»

maría j. muñiz | león

Julio Álvarez se felicita por la resolución del conflicto de Vestas y por la llegada de una empresa industrial que confía en que actúe como polo de atracción para otros proyectos de calado. El presidente del CEL se vuelca en mostrar optimismo de cara al futuro de la provincia, en «vender ilusión, aunque es verdad que estamos lejos de ser un polo de atracción empresarial».

«Los políticos no pueden olvidar a quién representan»

Álvarez recuerda que «las protestas de Vestas empezaron en marzo, pero no se les hizo caso hasta octubre. Ahora León ha alzado la voz por su sector industrial. Pedimos a los políticos que no se olviden que tienen que defender los intereses de León, aunque representen a un partido. Que vayan juntos a las puertas a las que hay que llamar».

«No conocemos la letra pequeña del acuerdo»

Sobre la llegada de Network Steel Resources insiste en que «en el CEL somos contrarios a las subvenciones, y para que vengan empresas de este calado habrá una letra pequeña que no conocemos. Debe hacerse pública. Y la Administración debe de ser rigurosa exigiendo que se cumplan los compromisos».

«Siempre hemos defendido el proyecto de Torneros»

«Somos la única asociación empresarial que desde el principio hemos dicho sí a Torneros, porque León no tiene suelo industrial que ofrecer a las grandes empresas. En Villadangos ya no hay más, en Onzonilla tampoco, el Parque Tecnológico se está quedando sin suelo. Torneros puede ser la solución. Estamos lamentando que no llegan empresas, pero no tenemos suelo que ofrecerles. El futuro de León pasa por convertirse en el nudo logístico del Noroeste, porque geográficamente lo es. Hay que desarrollar suelo industrial y lograr el Eje Atlántico».

«Manjar de Reyes debe reinventarse desde ya»

La capitalidad gastronómica «deja un poso positivo, pero hosteleros, administraciones y ciudadanos tienen que exigir que tenga futuro, y trabajar por ello. Se han hecho muchas cosas, podrían haberse hecho más, pero las cajas hay que llenarlas con buen servicio y luchar porque Manjar de Reyes se reinvente y tenga futuro». Para el presidente del CEL las estrellas Michelín son las prueba de que «muchas cosas se hacen bien»; pero reconoce que falta mucha formación en el sector. «El CEL tiene mucho que decir en esto, hemos elaborado una plataforma on line para que los profesinales puedan formarse permanentemente». De cara al futuro, «Manjar de Reyes empieza el 15 de enero, el reto empieza ahora».

«Tenemos que implicarnos en formar profesionales»

«El sistema educativo que tenemos no es útil, la Universidad debería de tener un papel mucho más importante en las empresas. Los planes educativos no están adaptados a lo que reclama el mercado, pero es verdad que también las empresas tenemos que implicarnos más en la formación de profesionales del futuro».

«La negociación tiene que ser con los trabajadores»

«Siempre hemos defendido que la negociación colectiva sea de las empresas con sus trabajadores. Porque no pueden igualarse las exigencias a las pequeñas empresas y a los autónomos. Es un error de concepto, porque no tienen nada que ver sus condiciones. Y hay que mirar cada situación en particular».