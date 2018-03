Del Olmo apuesta por la minería "sostenible e innovadora" que necesita Europa

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha apostado hoy por una minería "más sostenible e innovadora", un sector económico del que necesita la Unión Europea para "autoabastecerse" de las materias primas minerales.



Pilar del Olmo, en declaraciones a los periodistas, ha lanzado esta apuesta antes de inaugurar la Conferencia de Minería Inteligente y Sostenible, un foro de debate que reúne a expertos, empresas y entidades para abordar las perspectivas del sector extractivo.



Del Olmo ha subrayado la presencia en la Conferencia de expertos de nueve países de la UE con intereses mineros, como Alemania, Polonia, Grecia, Portugal y Finlandia, interesados por intercambiar buenas prácticas y poner en común iniciativas innovadoras en la actividad minera.



La consejera de Economía y Hacienda ha destacado la necesidad de despertar en la UE una "conciencia social" para que la minería tenga una consideración como "alternativa perfectamente sostenible y compatible con el medio ambiente" y ha puesto de manifiesto la conveniencia de crear entre los distintos países interesados "un plan de acción" en defensa del sector.

Según la consejera, para Europa son "muy importantes" las materias primas minerales debido a que no puede permanecer desabastecida de ciertos recursos, por lo que los tiene que importar de terceros países.



Ha advertido de que en la UE existen 41 "materiales críticos", es decir que no pueden explotarse en Europa, que son necesarios y algunos de los cuales pueden estar en el propio subsuelo pero no son extraídos.



Pilar del Olmo ha explicado que la minería tiene en Castilla y León una importancia estratégica, por lo que la Junta ha elaborado un plan de ordenación de los recursos mineros, y ha insistido en que da trabajo a 4.500 personas, tiene una facturación de unos 360 millones de euros y cuenta con 500 explotaciones.

Por ello, la intención del gobierno autonómica es potenciar el sector y facilitar su crecimiento, para lo que se pretende aprovechar los recursos mineros de una manera "innovadora y sostenible".

Después de reconocer que en España la legislación sobre la explotación de recursos minerales está obsoleta con una tramitación "larga" e, incluso, con algunas normas incluso "preconstitucionales", la consejera ha mostrado la disposición de la Junta para agilizar los trámites.

La celebración de la Conferencia de Minería Inteligente y Sostenible se enmarca en el proyecto europeo Remix para el que se han destinado casi dos millones de euros y figura dentro del programa Interreg Europe enfocada a la economía con baja emisión de carbono y uso eficiente del medioambiente y los recursos.