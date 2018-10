Del Olmo confirma una segunda oferta para la planta de Vestas y la creación de 200 empleos directos y 1.000 indirectos

Una empresa de Castilla y León proyecta invertir 70 millones de euros en las instalaciones de Vestas en la localidad leonesa de Villadangos del Páramo y crear un mínimo de 200 empleos en el año 2019 y 1.000 indirectos. Es el proyecto que hoy desveló la consejera de Ecomomía y Hacienda, Pilar del Olmo, en el marco de la reunión del grupo de trabajo de la Fundación Anclaje que aborda la deslocalización de la multinacional danesa.

Del Olmo insistió en no desvelar el nombre de la compañía para no perjudicar las negociaciones, aunque dijo que se trata de “un industrial conocido para esta tierra”. Reconoció que se trata de una “apuesta seria” que se suma a la del fondo de inversión industrial Quantum Capital Partners, radicado en Munich (Alemania), tal y como avanzó la agencia Ical.

“Ahora mismo tenemos dos alternativas industriales, hay una doble oportunidad y espero que Vestas haga todo lo necesario para que esta venta, esta transición, o incluso el regalo de las instalaciones fructifique”, remarcó la consejera. De momento, confirmó que no ha habido contactos con la multinacional danesa para abordar la compra o el traspaso de la planta danesa pero se producirán en breve.

Respecto al acuerdo suscrito entre el Ministerio de Transición Energética, Vestas y los sindicatos y la no participación de la Junta en el mismo, la consejera recordó que el documento garantiza la actividad que Vestas tiene en otras comunidades, no la de Castilla y León “y eso nos hace más responsables a nosotros para buscar esa alternativa industrial, que es lo que hemos hecho siempre; pero no tenía sentido que nos sumásemos para defender los intereses de otros territorios como Galicia y Castilla-La Mancha”.

“Confío en que Vestas haga esa transición y no intenten sacar beneficio de esta operación”, remarcó antes de volver a reclamar que la compañía danesa se comprometa a facilitar el traspaso de las instalaciones y solicitar la ayuda del Ministerio para que culmine la operación. Del Olmo también defendió el papel de la Fundación Anclaje y, en réplica a algunas críticas políticas, recordó que de 50 crisis industriales en las que ha intervenido esta entidad 35 se resolvieron con éxito.

El secretario autonómico de CCOO, Vicente Andrés, comentó tras el anuncio de las dos ofertas que esta situación hace “que pueda empezar a alumbrarse la solución y no hay mejor manera de hacerlo que con dos propuestas importantes, que pueden garantizar al menos el mismo empleo que teníamos antes, si no más”.

La empresa, añadió, tiene que cumplir y hay experiencias de solución a situaciones parecidas en la comunidad autónoma como Antibióticos en León o LM en el Bierzo. “Creemos que hay esperanzas, muchas posibilidades de que el problema se resuelva y podamos llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre para que los trabajadores puedan ser recolocados y no tengan que irse a otras partes de España”, añadió.

Por su parte, el vicesecretario general de UGT en Castilla y León, Evelio Angulo, comentó que el acuerdo suscrito en Madrid “nos puede ayudar a desbloquear la situación” y añadió que falta por por solucionar la industrialización de la zona de Villadangos. “Se ha logrado ya un inversor como Quantum, que ofrece garantías adecuadas y hay otro inversor de carácter industrial de la Comunidad y nuestro objetivo es lograr mantener la actividad industrial”, manifestó.