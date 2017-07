Del Olmo no ve importante que BA Glass se lleve la sede fiscal de León

m. j. muñiz | león

A pesar de que mantienen una «relación fluida» y de que «no existe ningún conflicto» ni «la empresa ha expresado ninguna queja» sobre el trato dado por la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo no ha conseguido aún fijar un encuentro con el presidente de BA Glass Spain o con su directora general, más de una semana después de que el grupo vidriero anunciase que traslada su sede social y fiscal de León a Badajoz por considerarse maltratado por el Gobierno autonómico. La consejera de Economía y Hacienda insiste en que «no se puede dar a la empresa lo que no es legal», pero incide en que puede ofrecerle «todas las demás ayudas».

Del Olmo señaló ayer en León que está dispuesta a reunirse con la dirección de la empresa, pero «en estos momentos no se podía». Repitió que «no existe ningún conflicto con la vidriera, porque desde la Junta les hemos ofrecido todo tipo de ayudas, las que dentro de la ley pueden concederse. Lo que hemos intentado es ayudarles al máximo, pero en este caso es una ayuda cofinanciada con fondos europeos y nadie puede saltarse la ley».

La consejera reiteró su discurso de que la Junta va a «brindar todo su apoyo» a la multinacional vidriera, porque «queremos tener una buena relación. Pero no he oído ni a su ceo ni a su presidente que la relación sea mala».

Sin problemas

Pilar del Olmo fue más allá, al asegurar que la decisión de BA Glass Spain «no supone más que el cambio de su sede fiscal, lo cual no tiene más importancia. El empleo se sigue manteniendo en Castilla y León, y la actividad espero que también. Esperamos que así sea».

Por lo que se refiere a la batería de preguntas y las peticiones de comparecencia que todos los grupos parlamentarios de las Cortes (excepto el PP) presentaron la semana pasada, la consejera señaló que comparecerá «en septiembre, cuando se califique por la mesa. Si es que lo han pedido, que todavía no lo he visto calificado. Compareceré inmediatamente para dar todas las explicaciones posibles, porque no hay ningún problema. Al revés, lo he repetido, desde la Junta les podemos ofrecer todas las ayudas que legalmente sean admisibles».

Del Olmo destacó también que la antigua Vidriera Leonesa (que acaba de cumplir 50 años de actividad) «pertenece a un grupo empresarial sólido, solvente, muy potente. Es una gran empresa y nunca se les ha cerrado el diálogo. He estado muchísimas veces con ellos, pero ahora no ha podido ser».