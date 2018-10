La ONCE reparte 200.000 euros con la venta de diez cupones

La ONCE. ha repartido 200.000 euros en león mediante diez cupones vendidos del sorteo celebrado ayer, premiados con 20.000 cada uno.



El agente vendedor Vicente de la Fuente Cordero, que tiene su punto de venta en el número 22 de la avenida Dr. Fleming fue quien repartió la suerte entre sus clientes habituales.



La ONCE recuerda que el próximo viernes el Eurojackpot, tiene un bote de 49 millones de euros.

Además, se recuerda que ya están a la venta los sorteos extraordinarios del 11 del 11 de la ONCE que reparte 1 premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón de euros y 111 premios de 111.000 euros, y el extraordinario de navidad, que reparte 75 premios de 400.000 de euros, con más de 910.000 cupones premiados.