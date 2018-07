Ordoño se agrieta en vísperas de la reapertura a la circulación

L. urdiales | león

Ordoño II va a reestrenarse entre grietas; que asisten en las vísperas de la reapertura al bando contrario a la actuación; a la línea política municipal que avisó sobre el error de la fórmula elegida para reformar la principal vía de la ciudad. «Que echar aglomerado sobre una plataforma metálica es una ocurrencia; aquí tenían que haber colocado una dilatación»apuntaban animosos ayer a mediodía un grupo de ciudadanos a la sombra de la antigua sede del Banco de España, en la zona cero de ese momento crítico que supone una fisura en una plancha de asfalto reciente, y por la que aún no ha rodado un vehículo. La raja, que traza la calzada de lado a lado a la altura del número 29 de la céntrica calle, desde la parada de taxi que flanquea la actual sede del Catastro a la oficina de Bankia, fue la comidilla del estreno de semana que va a abrir una nueva era para la legendaria Ordoño II; también comidilla política que ceba y retroalimenta la crítica contra la elección del equipo de gobierno municipal con el plan para el enésimo remozado de la calle. José Antonio Diez, portavoz del grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León, denunció las deficiencias de la avenida, a tres días de su apertura, que interpreta como que interpreta como ejemplo de la «mala gestión d arte del alcalde Antonio Silván y su equipo». «Es ilógico que una obra en la que se ha invertido casi medio millón de euros y más de ocho meses de trabajos presente deficiencias graves antes incluso de su puesta en servicio, grietas que recorren toda la avenida y que confirman los inconvenientes para todos los leoneses por la falta de resolución del aparcamiento genera en toda la calle», añadió el portavoz socialista sobre la réplica de las deficiencias a lo largo del nuevo asiento que se le ha procurado a la calle, aún si estrenar.

«Aquí temblaba el firmamento cuando pasaba una furgoneta o un autobús», añadían en la tertulia ciudadana que convocó el incidente de ayer a pie de la obra en fase final. El Ayuntamiento de León ya dejó previsto un hueco en la agenda del miércoles para devolver la tráfico a la vía.

El portavoz socialista indica que es necesario resolver todos estos problemas en la urbanización para que los leoneses no tengamos que pagar esta obra de nuevo. «Todos vamos a pagar la incapacidad del alcalde y su equipo que no solo han hecho una obra costosa sino que no han resuelto ningún problema de urbanización ni movilidad. Además de haber perjudicado durante meses a los comerciantes que han sufrido un plazo incomprensible para una obra menor», explicó Diez. El portavoz de los socialistas manifestó su esperanza en que antes de poner en servicio la obra se resolverán estas deficiencias con el fin de que la obra se va a poder concluir en las mejores condiciones. El margen es corto.