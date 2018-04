Óscar Álvarez asegura que tiene un Máster por la Universidad Pontificia sin haber acabado ninguna licenciatura ni grado

"Espero que lo tengáis atado, compañero, antes de publicarlo". Con esta amenaza con tufillo ancient régime se despidió ayer de uno de los redactores el jefe de prensa del PSOE autonómico, ante las reiteradas preguntas acerca de la validez del Máster en Asesoramiento de Imagen y Comunicación Política del cual presume en su biografía el procurador leonés Óscar Álvarez.



Misión cumplida. Atado y bien atado. En el Registro General de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde nos aseguran que el procurador realizó el Máster, aseguran que se trata, simplemente, de un diploma que acredita que asistió a clase. “No puede tener el Máster por la simple razón de que no tiene ni Grado ni licenciatura alguna”

-“No, yo no tengo licenciatura ni grado”.



- ¿Entonces? ¿Cómo es posible que usted tenga un título de Máster?



-Porque no es un título oficial. Yo accedí a él sin problemas y me dieron el título de Máster.



-¿En qué año?



-En el 2009

Óscar Álvarez es uno de los procuradores leoneses cuya biografía no consta en la página web de las Cortes de Castilla y Léon. Sin embargo, sí aparece en el sitio del PSOE autonómico, en el que se alude a sus “estudios de Relaciones Laborales en la Universidad de León y de Sociología por la Uned”. “Yo no he mentido. En ningún caso dije que fuera licenciado”, defiende. Sin embargo, ‘infla’ su currículum’ con el título de Máster en PNL y en Comunicación Política y Asesoramiento de la Imagen por la Universidad Pontificia de Salamanca, un título que no posee a pesar de que trata de confundir mediante el envío de un diploma de aprovechamiento. “No puede poner en su currículum vitae que tiene este máster porque no lo tiene”, precisan desde la Secretaría General de la Upsa, al tiempo que explican que lo único que puede defender es que asistió a las clases, nada más.



Y es que admiten que en los títulos propios, como era el caso de este Máster, es decisión del director permitir si un alumno puede o no matricularse. “Lo normal es que se admitan a alumnos que están en el último curso del Grado o licenciatura, pero el título no podrán tenerlo hasta que lo finalicen”, termina.

El propio Óscar Álvarez admitía ayer que no terminó ningún curso de Relaciones Laborales y que en el caso de Sociología sólo se matriculó.