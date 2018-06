Pablo Casado inicia en León su 'vuelta a España' con la humildad, perseverancia, audacia y unidad como valores de su candidatura

El precandidato a presidir el Partido Popular, Pablo Casado, inició hoy en León su recorrido por las capitales de provincia, lo que denomina la 'vuelta a España', en busca de apoyos para ser elegido como sucesor de Mariano Rajoy. Según dijo durante su comparecencia a los pies de la catedral, los valores que centran su candidatura son “humildad, perseverancia, audacia y unidad”. De hecho, insistió, considera que sólo él puede conseguir que el proceso concluya con un partido cohesionado, sin riesgo de una fractura que impediría salir exitosos de las siguientes citas electorales.

Casado arranca en Castilla y León la precampaña en una suerte de homenaje a su tierra. “Mi padre es de Matadeón de los Oteros (León), a mucha honra, y yo he vivido allí los mejores veranos de mi vida. Estaré en Palencia, que es donde nací, y en Ávila, a cuyos ciudadanos represento”, resumió. Espera visitar medio centenar de localidades en las que, dijo, quiere demostrar que es el candidato de las bases y de la militancia, que quiere “tocar al afiliado y hacer calle”.

“Somos los que garantizamos la unidad, el cambio y la ilusió y vamos a ir hasta el final”, subrayó antes de devolver los posibles ofrecimientos de integración de otros aspirantes. Sin confirmar nombre de posibles contactos, sí remarcó que mantiene una relación “excelente” tanto con Soraya Sáez de Santamaría como con Dolores de Cospedal. “Tengo la edad que tenían cuando asumieron, respectivamente, los cargos de vicepresidenta y de secretaria general del partido”, aprovechó para recordar.

Participación

En su comparecencia ante los medios de comunicación, incidió en la importancia que tiene la participación en este proceso electoral e hizo un llamamiento a los afiliados a que se inscriban antes del lunes, cuando concluye el plazo. “Hay que participar; el futuro nos espera y hay que salir a conquistarlo”, recalcó antes de apuntar que quiere revitalizar las bases de un partido en el que “nadie sobra pero creemos que hay que incorporar nueva gente”.

Guerra sucia

Respecto a los posibles 'palos en las ruedas' que pueda encontrarse relacionados con su expediente académico, insistió en que no tiene nada que temer sobre sus acciones. “Somos ciclistas profesionales y los palos en las ruedas van saltando. Si yo tuviera algo que ocultar no me hubiera presentado. No soy un caballo cojo, no tengo pies de barro, voy hasta el final a ganar y si alguien quiere hacer guerra sucia, estoy convencido de que la militancia lo sabrá valorar en contra”, manifestó.

Pablo Casado, que dijo estar dispuesto a mantener un debate, quizá más operativo en la segunda fase del proceso electoral, remarcó que siempre dio la cara por el partido “incluso cuando compañeros tenían problemas o cuando traidores del partido -a los que yo ni siquiera conocía- se habían corrompido”.

“No necesito el aval de nadie más que de los militantes y los afiliados pero siempre me he caracterizado por intentar unir; también con la mejor historia del partido, que es la de Mariano, la de Aznar y la de Fragam que siempre he defendido” respondió preguntado sobre si recibió el respaldo de José María Aznar. “Con quien hablé fue con Rajoy”, repitió.

En su visita a León se reunió con militantes y cargos orgánicos e institucionales, entre los que se emncontraban el presidente provincial del partido y de la Diputación, Juan Martínez Majo, y el alcalde Antonio Silván, a quienes recordó su apuesta por la neutralidad. “A la gente no le gusta que le presionen para avalar y tampoco quiero presionar a nadie para que se haga una foto conmigo. Les dije que lo que quiero es que dejen a la gente votar libremente y que se inscriba mucha gente” apuntó.

El PP de León, añadió cuestionado sobre quiénes podrían ser su personas de confianza en la provincia si lograse presidir el partido, “es muy plural, con comarcas muy potentes y respeto la autonomía de los partidos”. Sobre la situación de la provincia evitó abordar cuestiones concretas y se limito a señalar que le preocuapa el futuro. “El turismo va bien, el empleo se está recuperando pero ese tejido de la energía y la ecología hay que afrontarlo en un momento en el que en Europa sew vive una batalla muy importante, que es la negociación de las nuevas perspectivas financieras plurianuales. Creo que Juan y Toño están en ello y como conocedor de la tierra me voy a implicar como siempre he hecho”, concluyó.